09 декабря 2020

В Кургане освятили машину спецсвязи ФСО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Православная ярмарка Курган, отец владимир дедов
Технику ФСО освящал курганский протоиерей Владимир Дедов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Протоиерей Владимир Дедов, отвечающий в курганской епархии за взаимодействие с правоохранительными органами, освятил новую технику, поступившую в курганский Центр специальной связи и информации ФСО России. Об этом сообщает пресс-служба епархии.

«Священник совершил освящение новой техники и специального оборудования, поступившего в курганский Центр спецсвязи», — говорится в сообщении. «Совершив освящение оборудования, мы надеемся, что господь поможет сотрудникам Федеральной службы охраны служить на благо страны и ее граждан», — подчеркнул отец Владимир.

Кроме того, священнослужитель провел рабочую встречу с сотрудниками ФСО. «Мы помолились перед иконой святителя Николая Чудотворца, а затем обсудили возможность сотрудничества. Также подняли вопрос о важности духовно-патриотической работы с сотрудниками центра», — объяснил отец Владимир.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2019 году обряд освящения провели в курганской исправительной колонии. Это произошло после окончания московской проверки в региональном УФСИН.

Отец Владимир освятил новую технику ФСО
Фото: kurganvera.ru
Отец Владимир освятил новую технику ФСО
Фото: kurganvera.ru

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...