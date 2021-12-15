В законе о QR-кодах в России хотят сделать исключение для храмов

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Освещение куличей и яиц в соборе Александра Невского. Екатеринбург, церковь, освещение, собор александра невского, пасха, прихожане, куличи пасхальные, окропление святой водой, прихожане церкви, православие
В церковь или храм прихожане смогут войти без предъявления документа Фото:
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В России повсеместно введут QR-коды

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции предложил во втором чтении законопроекта о QR-кодах добавить в него норму, по которой можно будет посетить религиозное помещение без проверки QR-кода. Об этой инициативе сообщается в заключении комитета и проекте постановления Госдумы к принятию законопроекта в первом чтении.

«Рекомендовать правительству Российской Федерации до рассмотрения указанного законопроекта во втором чтении проработать вопросы <…> предоставления гражданам возможности посещения культовых зданий и сооружений, находящихся в пользовании религиозных организаций, без предъявления документации, если иное решение не принято высшим должностным лицом субъекта РФ», — сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Ранее комитет Госдумы по здравоохранению выступил с рекомендацией для нижней палаты парламента поддержать законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. Вслед за этим, профильный комитет по безопасности и противодействию коррупции также порекомендовал законопроект к принятию. До этого Госдума отклонила законопроект о кодах на транспорте, отправив его на доработку.

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Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции предложил во втором чтении законопроекта о QR-кодах добавить в него норму, по которой можно будет посетить религиозное помещение без проверки QR-кода. Об этой инициативе сообщается в заключении комитета и проекте постановления Госдумы к принятию законопроекта в первом чтении. «Рекомендовать правительству Российской Федерации до рассмотрения указанного законопроекта во втором чтении проработать вопросы <…> предоставления гражданам возможности посещения культовых зданий и сооружений, находящихся в пользовании религиозных организаций, без предъявления документации, если иное решение не принято высшим должностным лицом субъекта РФ», — сообщает ТАСС со ссылкой на документ. Ранее комитет Госдумы по здравоохранению выступил с рекомендацией для нижней палаты парламента поддержать законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. Вслед за этим, профильный комитет по безопасности и противодействию коррупции также порекомендовал законопроект к принятию. До этого Госдума отклонила законопроект о кодах на транспорте, отправив его на доработку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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