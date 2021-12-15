В законе о QR-кодах в России хотят сделать исключение для храмов

15 декабря 2021 в 15:10 Размер текста - 17 +

В церковь или храм прихожане смогут войти без предъявления документа Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции предложил во втором чтении законопроекта о QR-кодах добавить в него норму, по которой можно будет посетить религиозное помещение без проверки QR-кода. Об этой инициативе сообщается в заключении комитета и проекте постановления Госдумы к принятию законопроекта в первом чтении. «Рекомендовать правительству Российской Федерации до рассмотрения указанного законопроекта во втором чтении проработать вопросы <…> предоставления гражданам возможности посещения культовых зданий и сооружений, находящихся в пользовании религиозных организаций, без предъявления документации, если иное решение не принято высшим должностным лицом субъекта РФ», — сообщает ТАСС со ссылкой на документ. Ранее комитет Госдумы по здравоохранению выступил с рекомендацией для нижней палаты парламента поддержать законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. Вслед за этим, профильный комитет по безопасности и противодействию коррупции также порекомендовал законопроект к принятию. До этого Госдума отклонила законопроект о кодах на транспорте, отправив его на доработку. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции предложил во втором чтении законопроекта о QR-кодах добавить в него норму, по которой можно будет посетить религиозное помещение без проверки QR-кода. Об этой инициативе сообщается в заключении комитета и проекте постановления Госдумы к принятию законопроекта в первом чтении. «Рекомендовать правительству Российской Федерации до рассмотрения указанного законопроекта во втором чтении проработать вопросы <…> предоставления гражданам возможности посещения культовых зданий и сооружений, находящихся в пользовании религиозных организаций, без предъявления документации, если иное решение не принято высшим должностным лицом субъекта РФ», — сообщает ТАСС со ссылкой на документ. Ранее комитет Госдумы по здравоохранению выступил с рекомендацией для нижней палаты парламента поддержать законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. Вслед за этим, профильный комитет по безопасности и противодействию коррупции также порекомендовал законопроект к принятию. До этого Госдума отклонила законопроект о кодах на транспорте, отправив его на доработку.