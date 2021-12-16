Арт-объект, расположенный на Троицкой площади в Кургане, украсили барельефом с изображением иконы. Об этом сообщается на сайте мэрии города.
«В Кургане был заменен элемент арт-объекта, расположенного на Троицкой площади. Скульптура в виде информационного стенда дополнена барельефом с изображением иконы Андрея Рублева „Святая Троица“», — говорится в информации администрации. Барельеф изготовлен из ясеня с полимерным покрытием.
Ранее на этом месте была размещена доска с изображением иконы, выполненная из композита. Арт-объект был установлен в августе. На противоположной стороне размещен плакат с исторической справкой о Троицкой площади.
URA.RU писало, что в Кургане разгорелись споры из-за размещения мозаики с религиозными изображениями на здании музея истории Кургана. Противники нововведения пожаловались властям и в прокуратуру, однако в соцсетях и епархии мозаику приветствовали.
Арт-объект, расположенный на Троицкой площади в Кургане, украсили барельефом с изображением иконы. Об этом сообщается на сайте мэрии города. «В Кургане был заменен элемент арт-объекта, расположенного на Троицкой площади. Скульптура в виде информационного стенда дополнена барельефом с изображением иконы Андрея Рублева „Святая Троица“», — говорится в информации администрации. Барельеф изготовлен из ясеня с полимерным покрытием. Ранее на этом месте была размещена доска с изображением иконы, выполненная из композита. Арт-объект был установлен в августе. На противоположной стороне размещен плакат с исторической справкой о Троицкой площади. URA.RU писало, что в Кургане разгорелись споры из-за размещения мозаики с религиозными изображениями на здании музея истории Кургана. Противники нововведения пожаловались властям и в прокуратуру, однако в соцсетях и епархии мозаику приветствовали.