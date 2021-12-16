16 декабря 2021

В Кургане арт-объект украсила икона. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган , филармония курган
Возле филармонии в Кургане обновили арт-объект Фото:

Арт-объект, расположенный на Троицкой площади в Кургане, украсили барельефом с изображением иконы. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

«В Кургане был заменен элемент арт-объекта, расположенного на Троицкой площади. Скульптура в виде информационного стенда дополнена барельефом с изображением иконы Андрея Рублева „Святая Троица“», — говорится в информации администрации. Барельеф изготовлен из ясеня с полимерным покрытием.

Ранее на этом месте была размещена доска с изображением иконы, выполненная из композита. Арт-объект был установлен в августе. На противоположной стороне размещен плакат с исторической справкой о Троицкой площади.

URA.RU писало, что в Кургане разгорелись споры из-за размещения мозаики с религиозными изображениями на здании музея истории Кургана. Противники нововведения пожаловались властям и в прокуратуру, однако в соцсетях и епархии мозаику приветствовали.

В Кургане на арт-объекте разместили икону

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Арт-объект, расположенный на Троицкой площади в Кургане, украсили барельефом с изображением иконы. Об этом сообщается на сайте мэрии города. «В Кургане был заменен элемент арт-объекта, расположенного на Троицкой площади. Скульптура в виде информационного стенда дополнена барельефом с изображением иконы Андрея Рублева „Святая Троица“», — говорится в информации администрации. Барельеф изготовлен из ясеня с полимерным покрытием. Ранее на этом месте была размещена доска с изображением иконы, выполненная из композита. Арт-объект был установлен в августе. На противоположной стороне размещен плакат с исторической справкой о Троицкой площади. URA.RU писало, что в Кургане разгорелись споры из-за размещения мозаики с религиозными изображениями на здании музея истории Кургана. Противники нововведения пожаловались властям и в прокуратуру, однако в соцсетях и епархии мозаику приветствовали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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