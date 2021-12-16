В ЯНАО пройдет межпарламентский форум

В форуме примут участие депутаты гордум, представители Ямала в Тюменской и Государственной думе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти ЯНАО анонсировали межпарламентский форум, который пройдет в регионе в марте 2022 года. В пресс-службе заксобрания сообщают, что его участниками станут депутаты городских и районных дум, представители Ямала в Тюменской областной Думе, в Государственной Думе и сенаторы.

«В марте на площадке окружного парламента состоится межпарламентский форум, основной темой которого станет волонтерство и молодежь. Он пройдет в новом формате, его участниками станут депутаты городских и районных дум, представители Ямала в Тюменской областной Думе, в Государственной Думе и сенаторы. Участники определят приоритеты взаимодействия на предстоящий год и синхронизируют действия по конкретным законопроектам», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что на заседании федерального парламента приняли закон о публичной власти. В первой редакции закон содержал пункт, уничтожавший структуру «тюменской матрешки». В документе было указано, что «в краях, областях, в состав которых входят автономные округа, полномочия органов государственной власти субъекта РФ, указанные в статье 46 настоящего федерального закона, осуществляются органами государственной власти края, области на всей территории края, области, включая территорию автономного округа».