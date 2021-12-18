18 декабря 2021
17 декабря 2021

Курганская пенсионерка продавала контрафактную водку и бренди

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Винный магазин «Винотека Соловьева». Екатеринбург , алкомаркет, бутылки, винный магазин, алкоголь, вино, спиртное
У 73-летней женщины изъяли сигареты и 20 бутылок алкоголя без акцизных марок Фото:

Сотрудники полиции изъяли у 73-летней жительницы Петуховского района Курганской области водку и бренди без акцизных марок, которые она продавала у себя дома. Помимо этого, контрафактная водка и спирт изъяты у 61-летнего жителя этого же района, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«По имеющейся информации, 73-летняя жительница Петуховского района незаконно реализовывала по месту жительства спиртосодержащую продукцию. В ходе обследования дома и надворных построек полицейские обнаружили и изъяли более двадцати бутылок водки и бренди без акцизных марок, а также табачные изделия», — говорится в сообщении.

У 61-летнего мужчины изъято более 80 бутылок спиртосодержащей продукции и сигареты. Правоохранительные органы проводят по данным фактам проверку. Вся изъятая продукция отправлена на экспертизу.

Ранее URA.RU сообщало, что город Петухово, расположенный на границе с Казахстаном, называли столицей региона по нелегальной торговле спиртным. Минувшей осенью в Курганской области шесть человек отравились суррогатным алкоголем, трое из них погибли. Подозреваемым по делу стал 56-летний житель Кургана, который продал им контрафакт с метиловым спиртом в составе.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Сотрудники полиции изъяли у 73-летней жительницы Петуховского района Курганской области водку и бренди без акцизных марок, которые она продавала у себя дома. Помимо этого, контрафактная водка и спирт изъяты у 61-летнего жителя этого же района, сообщает пресс-служба областного УМВД. «По имеющейся информации, 73-летняя жительница Петуховского района незаконно реализовывала по месту жительства спиртосодержащую продукцию. В ходе обследования дома и надворных построек полицейские обнаружили и изъяли более двадцати бутылок водки и бренди без акцизных марок, а также табачные изделия», — говорится в сообщении. У 61-летнего мужчины изъято более 80 бутылок спиртосодержащей продукции и сигареты. Правоохранительные органы проводят по данным фактам проверку. Вся изъятая продукция отправлена на экспертизу. Ранее URA.RU сообщало, что город Петухово, расположенный на границе с Казахстаном, называли столицей региона по нелегальной торговле спиртным. Минувшей осенью в Курганской области шесть человек отравились суррогатным алкоголем, трое из них погибли. Подозреваемым по делу стал 56-летний житель Кургана, который продал им контрафакт с метиловым спиртом в составе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...