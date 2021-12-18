Курганская пенсионерка продавала контрафактную водку и бренди

У 73-летней женщины изъяли сигареты и 20 бутылок алкоголя без акцизных марок Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сотрудники полиции изъяли у 73-летней жительницы Петуховского района Курганской области водку и бренди без акцизных марок, которые она продавала у себя дома. Помимо этого, контрафактная водка и спирт изъяты у 61-летнего жителя этого же района, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«По имеющейся информации, 73-летняя жительница Петуховского района незаконно реализовывала по месту жительства спиртосодержащую продукцию. В ходе обследования дома и надворных построек полицейские обнаружили и изъяли более двадцати бутылок водки и бренди без акцизных марок, а также табачные изделия», — говорится в сообщении.

У 61-летнего мужчины изъято более 80 бутылок спиртосодержащей продукции и сигареты. Правоохранительные органы проводят по данным фактам проверку. Вся изъятая продукция отправлена на экспертизу.

Ранее URA.RU сообщало, что город Петухово, расположенный на границе с Казахстаном, называли столицей региона по нелегальной торговле спиртным. Минувшей осенью в Курганской области шесть человек отравились суррогатным алкоголем, трое из них погибли. Подозреваемым по делу стал 56-летний житель Кургана, который продал им контрафакт с метиловым спиртом в составе.