18 декабря 2021
17 декабря 2021

В ПФР назвали даты досрочных выплат для курганцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Часть курганцев получат январскую пенсию досрочно Фото:

Сроки доставки пенсий через отделения почтовой связи (ОПС) в Курганской области в январе изменятся из-за предстоящих новогодних праздников. Также досрочно выплатят пособия беременным женщинам и родителям, в одиночку воспитывающим детей, сообщает региональное отделение Пенсионного фонда России.

«В новогодние праздники изменятся сроки доставки пенсий через отделения почтовой связи. Также обращаем внимание, что в Курганской области пособия беременным женщинам и родителям, в одиночку воспитывающим детей от 8 до 17 лет, которые по графику выплачиваются 3 января, будут перечислены получателям досрочно — 29 декабря», — говорится в сообщении регионального отделения ПФР.

В Кургане, Шадринске, а также в центральных отделениях Почты России в Катайске, Далматово и Шатрово, которые имеют шестидневный режим работы, пенсии будут выплачиваться по графику, за исключением: 6 января — за 6, 7 января; 8 января — за 8, 9 января. В двух почтовых отделениях Шадринска (641883, 641886) с пятидневной рабочей неделей выплаты произведут в следующие числа: 4 января — за 3, 4, 5 января; 6 января — за 6, 7, 9 января; 8 января — за 8, 10 января. В остальных населенных пунктах даты выплат пенсий с 1 по 10 января также изменятся.

Курганцев, получающих пенсии через кредитные организации, изменения не коснутся, сообщают в ПФР. Ранее URA.RU сообщало, что крупнейшие банки России планируют до 30 декабря выплатить пенсии тем, кто должен был получить их в период с 1 по 10 января.

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Сроки доставки пенсий через отделения почтовой связи (ОПС) в Курганской области в январе изменятся из-за предстоящих новогодних праздников. Также досрочно выплатят пособия беременным женщинам и родителям, в одиночку воспитывающим детей, сообщает региональное отделение Пенсионного фонда России. «В новогодние праздники изменятся сроки доставки пенсий через отделения почтовой связи. Также обращаем внимание, что в Курганской области пособия беременным женщинам и родителям, в одиночку воспитывающим детей от 8 до 17 лет, которые по графику выплачиваются 3 января, будут перечислены получателям досрочно — 29 декабря», — говорится в сообщении регионального отделения ПФР. В Кургане, Шадринске, а также в центральных отделениях Почты России в Катайске, Далматово и Шатрово, которые имеют шестидневный режим работы, пенсии будут выплачиваться по графику, за исключением: 6 января — за 6, 7 января; 8 января — за 8, 9 января. В двух почтовых отделениях Шадринска (641883, 641886) с пятидневной рабочей неделей выплаты произведут в следующие числа: 4 января — за 3, 4, 5 января; 6 января — за 6, 7, 9 января; 8 января — за 8, 10 января. В остальных населенных пунктах даты выплат пенсий с 1 по 10 января также изменятся. Курганцев, получающих пенсии через кредитные организации, изменения не коснутся, сообщают в ПФР. Ранее URA.RU сообщало, что крупнейшие банки России планируют до 30 декабря выплатить пенсии тем, кто должен был получить их в период с 1 по 10 января.
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