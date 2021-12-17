Российские банки назвали даты выплат январской пенсии

18 декабря 2021 в 05:48 Размер текста - 17 +

Часть россиян получит пенсии январские пенсии в декабре Фото: Илья Московец © URA.RU Пенсионерам, которые должны получить свои выплаты в период с 1 по 10 января, пенсию перечислят не позднее 30 декабря. Об этом сообщили в крупнейших банках России. «Выплата январской пенсии, которая поступит в Московский кредитный банк в декабре, будет зачислена на счета клиентов до наступления Нового года — до 30 декабря включительно. Согласно действующим договорам, банк обязан произвести зачисление сумм пенсий, поступивших от Пенсионного фонда, по счетам клиентов не позднее следующего рабочего дня», — рассказали «Российской газете» в МКБ. Информацию подтвердили в банке «Открытие», в Сбербанке, ВТБ и в «Совкомбанке». В «Почта-банке» отметили, что обычно ПФР производит январские выплаты пенсии в последние числа декабря или сразу после новогодних праздников. Банк, в свою очередь, переводит выплаты оперативно — в тот же день или на следующий. «Аналогично в этом году мы будем обрабатывать весь поток платежей и выплат в обычном рабочем режиме в дни работы платежной системы Банка России — 31 декабря 2021 года, 3, 4, 5 и 6 января 2022 года», — рассказали в организации. Ранее сообщалось, что россияне получат пенсии и заработную плату за декабрь, премии,13 зарплату, пособия до конца 2021 года. Все это уже заложено в бюджет, денежные выплаты производятся перед праздниками. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пенсионерам, которые должны получить свои выплаты в период с 1 по 10 января, пенсию перечислят не позднее 30 декабря. Об этом сообщили в крупнейших банках России. «Выплата январской пенсии, которая поступит в Московский кредитный банк в декабре, будет зачислена на счета клиентов до наступления Нового года — до 30 декабря включительно. Согласно действующим договорам, банк обязан произвести зачисление сумм пенсий, поступивших от Пенсионного фонда, по счетам клиентов не позднее следующего рабочего дня», — рассказали «Российской газете» в МКБ. Информацию подтвердили в банке «Открытие», в Сбербанке, ВТБ и в «Совкомбанке». В «Почта-банке» отметили, что обычно ПФР производит январские выплаты пенсии в последние числа декабря или сразу после новогодних праздников. Банк, в свою очередь, переводит выплаты оперативно — в тот же день или на следующий. «Аналогично в этом году мы будем обрабатывать весь поток платежей и выплат в обычном рабочем режиме в дни работы платежной системы Банка России — 31 декабря 2021 года, 3, 4, 5 и 6 января 2022 года», — рассказали в организации. Ранее сообщалось, что россияне получат пенсии и заработную плату за декабрь, премии,13 зарплату, пособия до конца 2021 года. Все это уже заложено в бюджет, денежные выплаты производятся перед праздниками. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.