Инсайд: главный инженер «Ямалавтодора» в Салехарде уволен

Из дорожной компании правительства увольняют сотрудников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Главного инженера компании «Ямалавтодор», учредителем которой является правительство ЯНАО, попросили освободить должность перед Новым годом, не дав доработать несколько месяцев до пенсии. С момента прихода нового руководителя «Ямалавтодора» Виктора Шапаускаса уже произошло три увольнения. На освободившиеся места глава компании якобы поставил нужных ему людей, сообщил URA.RU источник в правительстве.

«На главного инженера Сергея Козейчука написали три жалобы, четвертая — уже увольнение, поэтому ему предложили самому освободить это место. Причем избавиться от сотрудника решили до Нового года», — рассказывает собеседник агентства.

В компанию был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации не был получен.

«Ямалавтодор» занимается обслуживанием автодорог в регионе. Часть главной трассы Ямала от Сургута до Салехарда отдали этой компании.

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