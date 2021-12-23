Инсайд: главный инженер «Ямалавтодора» в Салехарде уволен

Главного инженера компании «Ямалавтодор», учредителем которой является правительство ЯНАО, попросили освободить должность перед Новым годом, не дав доработать несколько месяцев до пенсии. С момента прихода нового руководителя «Ямалавтодора» Виктора Шапаускаса уже произошло три увольнения. На освободившиеся места глава компании якобы поставил нужных ему людей, сообщил URA.RU источник в правительстве.
«На главного инженера Сергея Козейчука написали три жалобы, четвертая — уже увольнение, поэтому ему предложили самому освободить это место. Причем избавиться от сотрудника решили до Нового года», — рассказывает собеседник агентства.
В компанию был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации не был получен.
«Ямалавтодор» занимается обслуживанием автодорог в регионе. Часть главной трассы Ямалаот Сургута до Салехарда отдали этой компании.
Главного инженера компании «Ямалавтодор», учредителем которой является правительство ЯНАО, попросили освободить должность перед Новым годом, не дав доработать несколько месяцев до пенсии. С момента прихода нового руководителя «Ямалавтодора» Виктора Шапаускаса уже произошло три увольнения. На освободившиеся места глава компании якобы поставил нужных ему людей, сообщил URA.RU источник в правительстве. «На главного инженера Сергея Козейчука написали три жалобы, четвертая — уже увольнение, поэтому ему предложили самому освободить это место. Причем избавиться от сотрудника решили до Нового года», — рассказывает собеседник агентства. В компанию был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации не был получен. «Ямалавтодор» занимается обслуживанием автодорог в регионе. Часть главной трассы Ямала от Сургута до Салехарда отдали этой компании.