Директор СМИ прокомментировала скандал с курганской журналисткой

24 декабря 2021 в 13:49 Размер текста - 17 +

Татьяна Хильчук считает, что журналистка осознала неуместность своих шуток про здоровье Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Пресс-конференция Путина-2021 Директор курганского медиахолдинга «Область 45» Татьяна Хильчук считает, что шутки о здоровье во время пандемии COVID неуместны, и журналистка Анна Шишминцева это осознала. Так медиаменеджер прокомментировала URA.RU скандал со своей подчиненной, которая ранее призналась, что прошла на пресс-конференцию с президентом РФ Владимиром Путиным с неправильными датами ПЦР-теста и температурой. «В составе группы курганских журналистов Анна Шишминцева прошла аккредитацию и все необходимые ПЦР-тесты. Кроме того, все сотрудники нашей редакции вакцинированы и ревакцинированы. Эта тема крайне серьезная, и шутки на нее неуместны. Рада, что Анна осознала это», — заявила URA.RU Хильчук. Ранее Шишминцева, рассказывая на своей странице в Instagram о пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, призналась, что была с просроченным ПЦР-тестом. Сейчас эта публикация отредактирована, и информации о просроченных тестах в ней нет. Кроме того, в сторис она опубликовала видео с антигриппином, а позже заявила, что у нее спала температура после мероприятия. Позже Шишминцева заявила, что полностью здорова, а температура у нее поднялась от волнения и недосыпа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Директор курганского медиахолдинга «Область 45» Татьяна Хильчук считает, что шутки о здоровье во время пандемии COVID неуместны, и журналистка Анна Шишминцева это осознала. Так медиаменеджер прокомментировала URA.RU скандал со своей подчиненной, которая ранее призналась, что прошла на пресс-конференцию с президентом РФ Владимиром Путиным с неправильными датами ПЦР-теста и температурой. «В составе группы курганских журналистов Анна Шишминцева прошла аккредитацию и все необходимые ПЦР-тесты. Кроме того, все сотрудники нашей редакции вакцинированы и ревакцинированы. Эта тема крайне серьезная, и шутки на нее неуместны. Рада, что Анна осознала это», — заявила URA.RU Хильчук. Ранее Шишминцева, рассказывая на своей странице в Instagram о пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, призналась, что была с просроченным ПЦР-тестом. Сейчас эта публикация отредактирована, и информации о просроченных тестах в ней нет. Кроме того, в сторис она опубликовала видео с антигриппином, а позже заявила, что у нее спала температура после мероприятия. Позже Шишминцева заявила, что полностью здорова, а температура у нее поднялась от волнения и недосыпа.