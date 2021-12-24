Директор СМИ прокомментировала скандал с курганской журналисткой

Директор курганского медиахолдинга «Область 45» Татьяна Хильчук считает, что шутки о здоровье во время пандемии COVID неуместны, и журналистка Анна Шишминцева это осознала. Так медиаменеджер прокомментировала URA.RU скандал со своей подчиненной, которая ранее призналась, что прошла на пресс-конференцию с президентом РФ Владимиром Путиным с неправильными датами ПЦР-теста и температурой.
«В составе группы курганских журналистов Анна Шишминцева прошла аккредитацию и все необходимые ПЦР-тесты. Кроме того, все сотрудники нашей редакции вакцинированы и ревакцинированы. Эта тема крайне серьезная, и шутки на нее неуместны. Рада, что Анна осознала это», — заявила URA.RU Хильчук.
Ранее Шишминцева, рассказывая на своей странице в Instagram о пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, призналась, что была с просроченным ПЦР-тестом. Сейчас эта публикация отредактирована, и информации о просроченных тестах в ней нет. Кроме того, в сторис она опубликовала видео с антигриппином, а позже заявила, что у нее спала температура после мероприятия. Позже Шишминцева заявила, что полностью здорова, а температура у нее поднялась от волнения и недосыпа.
Директор курганского медиахолдинга «Область 45» Татьяна Хильчук считает, что шутки о здоровье во время пандемии COVID неуместны, и журналистка Анна Шишминцева это осознала. Так медиаменеджер прокомментировала URA.RU скандал со своей подчиненной, которая ранее призналась, что прошла на пресс-конференцию с президентом РФ Владимиром Путиным с неправильными датами ПЦР-теста и температурой. «В составе группы курганских журналистов Анна Шишминцева прошла аккредитацию и все необходимые ПЦР-тесты. Кроме того, все сотрудники нашей редакции вакцинированы и ревакцинированы. Эта тема крайне серьезная, и шутки на нее неуместны. Рада, что Анна осознала это», — заявила URA.RU Хильчук. Ранее Шишминцева, рассказывая на своей странице в Instagram о пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, призналась, что была с просроченным ПЦР-тестом. Сейчас эта публикация отредактирована, и информации о просроченных тестах в ней нет. Кроме того, в сторис она опубликовала видео с антигриппином, а позже заявила, что у нее спала температура после мероприятия. Позже Шишминцева заявила, что полностью здорова, а температура у нее поднялась от волнения и недосыпа.