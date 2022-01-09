09 января 2022
05 января 2022
04 января 2022
01 января 2022
31 декабря 2021
30 декабря 2021
29 декабря 2021

В ЯНАО построили опасный для детей ледовый городок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ледовый городок. Челябинск, ребенок, ледовый городок, дети, воронка, чаша
Элементы ледового городка покрылись трещинами Фото:

На конструкциях ледового городка в Губкинском (ЯНАО) образовались трещины, а из-под снега торчит электрический блок питания. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщает горожанка Ханна Голубева, добавив, что данная конструкция может навредить детям.

«Это нормально, что доступна проводка, не до конца достроен ледовый городок? Туда лазают дети. Есть подростки, которые гуляют одни. Скажите, пожалуйста, как принимали такие постройки? Они все в трещинах, не дай бог рухнут. Понимаю, экономия, но не до такой же степени», — написала в группе «Губкинский — город мечты» Ханна Голубева.

В мэрии Губкинского жительнице ответили, что передали обращение в подрядную организацию. «В ближайшее время будут приняты меры», — ответили на пост женщины в администрации.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за перепада температуры в ледовый городок в Кургане стало опасно заходить. Швы отдельных скульптур начали расширяться и пострадала верхняя часть ледяной арки.

Обновлено в 14:07

«Городок полностью достроен, сдан и принят в эксплуатацию. Официально открыт 15 декабря. Житель зря волнуется — никакой опасности для посетителей городка нет. Проводка находится в гофре — гофрированной трубе для кабеля, открытых проводов нет. Таким образом электрокабель проводится ежегодно и летом, и зимой — никаких ЧП не возникало. Информация о наличии трещин на ледовых конструкциях не верна. Это не трещины, а швы — места соединения ледовых блоков. То есть нет риска обрушения элементов зимнего городка», — сообщили агентству в администрации Губкинского.

Блок питания в ледовом городке
Трещины на элементах ледового городка
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал» и в viber-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

На конструкциях ледового городка в Губкинском (ЯНАО) образовались трещины, а из-под снега торчит электрический блок питания. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщает горожанка Ханна Голубева, добавив, что данная конструкция может навредить детям. «Это нормально, что доступна проводка, не до конца достроен ледовый городок? Туда лазают дети. Есть подростки, которые гуляют одни. Скажите, пожалуйста, как принимали такие постройки? Они все в трещинах, не дай бог рухнут. Понимаю, экономия, но не до такой же степени», — написала в группе «Губкинский — город мечты» Ханна Голубева. В мэрии Губкинского жительнице ответили, что передали обращение в подрядную организацию. «В ближайшее время будут приняты меры», — ответили на пост женщины в администрации. Ранее URA.RU сообщало, что из-за перепада температуры в ледовый городок в Кургане стало опасно заходить. Швы отдельных скульптур начали расширяться и пострадала верхняя часть ледяной арки. Обновлено в 14:07 «Городок полностью достроен, сдан и принят в эксплуатацию. Официально открыт 15 декабря. Житель зря волнуется — никакой опасности для посетителей городка нет. Проводка находится в гофре — гофрированной трубе для кабеля, открытых проводов нет. Таким образом электрокабель проводится ежегодно и летом, и зимой — никаких ЧП не возникало. Информация о наличии трещин на ледовых конструкциях не верна. Это не трещины, а швы — места соединения ледовых блоков. То есть нет риска обрушения элементов зимнего городка», — сообщили агентству в администрации Губкинского.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...