Элементы ледового городка покрылись трещинами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На конструкциях ледового городка в Губкинском (ЯНАО) образовались трещины, а из-под снега торчит электрический блок питания. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщает горожанка Ханна Голубева, добавив, что данная конструкция может навредить детям.

«Это нормально, что доступна проводка, не до конца достроен ледовый городок? Туда лазают дети. Есть подростки, которые гуляют одни. Скажите, пожалуйста, как принимали такие постройки? Они все в трещинах, не дай бог рухнут. Понимаю, экономия, но не до такой же степени», — написала в группе «Губкинский — город мечты» Ханна Голубева.

В мэрии Губкинского жительнице ответили, что передали обращение в подрядную организацию. «В ближайшее время будут приняты меры», — ответили на пост женщины в администрации.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за перепада температуры в ледовый городок в Кургане стало опасно заходить. Швы отдельных скульптур начали расширяться и пострадала верхняя часть ледяной арки.

Обновлено в 14:07

«Городок полностью достроен, сдан и принят в эксплуатацию. Официально открыт 15 декабря. Житель зря волнуется — никакой опасности для посетителей городка нет. Проводка находится в гофре — гофрированной трубе для кабеля, открытых проводов нет. Таким образом электрокабель проводится ежегодно и летом, и зимой — никаких ЧП не возникало. Информация о наличии трещин на ледовых конструкциях не верна. Это не трещины, а швы — места соединения ледовых блоков. То есть нет риска обрушения элементов зимнего городка», — сообщили агентству в администрации Губкинского.

Блок питания в ледовом городке Ханна Голубева

Трещины на элементах ледового городка Ханна Голубева

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