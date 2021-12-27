27 декабря 2021

Курганец в соцсетях призывал убивать силовиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина размещал комментарии с призывами к насилию в соцсети «ВКонтакте» Фото:

Жителя Кургана обвиняют в том, что он в соцсетях разместил комментарии, в которых можно заметить призыв убивать представителей правоохранительных органов. Об этом URA.RU 28 декабря сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

«В сентябре 2021 г. обвиняемый разместил в открытой группе социальной сети „ВКонтакте“ комментарии к одному из постов. [Они] содержат публичные призывы к осуществлению насильственных действий (убийств) в отношении представителей правоохранительных органов, как социальной группы», — рассказали в ведомстве.

Мужчину обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета. Представители силовых структур устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее в Курганской области возбудили уголовное дело в отношении жителя Тюмени, который призывал к осуществлению насильственных действий в отношении всех сотрудников ФСИН, сотрудников ОМОН, судебных приставов. Ему грозило лишение свободы на срок до пяти лет.

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Жителя Кургана обвиняют в том, что он в соцсетях разместил комментарии, в которых можно заметить призыв убивать представителей правоохранительных органов. Об этом URA.RU 28 декабря сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области. «В сентябре 2021 г. обвиняемый разместил в открытой группе социальной сети „ВКонтакте“ комментарии к одному из постов. [Они] содержат публичные призывы к осуществлению насильственных действий (убийств) в отношении представителей правоохранительных органов, как социальной группы», — рассказали в ведомстве. Мужчину обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета. Представители силовых структур устанавливают обстоятельства произошедшего. Ранее в Курганской области возбудили уголовное дело в отношении жителя Тюмени, который призывал к осуществлению насильственных действий в отношении всех сотрудников ФСИН, сотрудников ОМОН, судебных приставов. Ему грозило лишение свободы на срок до пяти лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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