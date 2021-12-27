Курганец в соцсетях призывал убивать силовиков

Мужчина размещал комментарии с призывами к насилию в соцсети «ВКонтакте» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жителя Кургана обвиняют в том, что он в соцсетях разместил комментарии, в которых можно заметить призыв убивать представителей правоохранительных органов. Об этом URA.RU 28 декабря сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

«В сентябре 2021 г. обвиняемый разместил в открытой группе социальной сети „ВКонтакте“ комментарии к одному из постов. [Они] содержат публичные призывы к осуществлению насильственных действий (убийств) в отношении представителей правоохранительных органов, как социальной группы», — рассказали в ведомстве.

Мужчину обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета. Представители силовых структур устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее в Курганской области возбудили уголовное дело в отношении жителя Тюмени, который призывал к осуществлению насильственных действий в отношении всех сотрудников ФСИН, сотрудников ОМОН, судебных приставов. Ему грозило лишение свободы на срок до пяти лет.

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