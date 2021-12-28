Аналитики: главным страхом россиян в 2021 году стали QR-коды

29 декабря 2021 в 05:29 Размер текста - 17 +

Аналитики назвали главные страхи россиян в 2021 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Основным источником тревог россиян в 2021 году стало введение QR-кодов. Это следует из «Национального индекса тревожностей», подготовленного агентством КРОС. «Если в 2020 году россиян в первую очередь беспокоил риск заражения коронавирусом, то в уходящем году на первое место безоговорочно вышел страх перед введением системы QR-кодов для допуска в общественные места», — пишет « Коммерсант» со ссылкой на исследование. Отмечается, что эта фобия занимает лидирующую позицию сразу в 70 регионах, а еще в 12 субъектах входит в топ-3 страхов. Согласно исследованию, в тройку главных фобий россиян также вошли вакцинация от COVID-19 и боязнь вируса. Кроме того, россиян беспокоила тревога из-за роста числа жестоких преступлений, а также страх инфляции, климатических проблем, давления государства на соцсети и внешнеполитической напряженности. Как отмечает КРОС, самые «встревоженные» россияне в 2021 году проживали в Москве, Санкт-Петербурге и Вологодской области. Далее в рейтинге идут жители Пермского края, Архангельской, Новгородской и Тюменской областей, Крыма и Краснодарского края. Ранее стало известно, что правительство РФ готовит законопроект о введении «паспортов здоровья» или «иммунных паспортов», которые заменят QR-коды. Подразумевается, что такое нововведение позволит свести к минимуму использование данного термина из-за негативного отношения к нему россиян. Среди новых вариантов — «паспорт здоровья», «сертификат здоровья», «зеленый паспорт» и «ковипасс». Пользователи соцсетей в свою очередь, уже начали придумывать новые названия QR-кодам. Одними из самых забавных вариантов стали талон, ксива-вездеход и куро-код. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Основным источником тревог россиян в 2021 году стало введение QR-кодов. Это следует из «Национального индекса тревожностей», подготовленного агентством КРОС. «Если в 2020 году россиян в первую очередь беспокоил риск заражения коронавирусом, то в уходящем году на первое место безоговорочно вышел страх перед введением системы QR-кодов для допуска в общественные места», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование. Отмечается, что эта фобия занимает лидирующую позицию сразу в 70 регионах, а еще в 12 субъектах входит в топ-3 страхов. Согласно исследованию, в тройку главных фобий россиян также вошли вакцинация от COVID-19 и боязнь вируса. Кроме того, россиян беспокоила тревога из-за роста числа жестоких преступлений, а также страх инфляции, климатических проблем, давления государства на соцсети и внешнеполитической напряженности. Как отмечает КРОС, самые «встревоженные» россияне в 2021 году проживали в Москве, Санкт-Петербурге и Вологодской области. Далее в рейтинге идут жители Пермского края, Архангельской, Новгородской и Тюменской областей, Крыма и Краснодарского края. Ранее стало известно, что правительство РФ готовит законопроект о введении «паспортов здоровья» или «иммунных паспортов», которые заменят QR-коды. Подразумевается, что такое нововведение позволит свести к минимуму использование данного термина из-за негативного отношения к нему россиян. Среди новых вариантов — «паспорт здоровья», «сертификат здоровья», «зеленый паспорт» и «ковипасс». Пользователи соцсетей в свою очередь, уже начали придумывать новые названия QR-кодам. Одними из самых забавных вариантов стали талон, ксива-вездеход и куро-код.