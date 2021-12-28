За курганского учителя, который жаловался Путину, заступились

Председатель родкомитета Курганской области требует защитить отстраненного от работы учителя Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Родительский комитет Курганской области потребовал защитить учителя Звериноголовского района Владимира Кочеулова, отстраненного от работы из-за сомнительной психиатрической экспертизы. Обращение родкомитет опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Ситуация с Владимиром Кочеуловым просто шокирует. Уважаемого и любимого детьми педагога подвергли проверке не на основании совершения каких-либо действий, а по желанию чиновников. И по результатам сомнительных тестов выносят решение о невозможности его работать учителем. Учитывая, что Кочеулов постоянно борется за права учителей, все это выглядит как новый вид расправы с неугодным. Считаем абсолютно недопустимым использование психиатрии в таком виде и требуем восстановления Владимира Кочеулова на рабочем месте», — отмечает председатель родкомитета Юрий Леонов в обращении.

Родкомитет считает, что виновные в ситуации должны понести наказание. Иначе учителя лишатся прав на свою защиту.

Ранее URA.RU писало, что курганский учитель, который жаловался Путину, отстранен от работы с 14 декабря. Владимир Кочеулов оспаривает этот приказ в суде. Он уверен, что его пытаются уволить из-за работы по защите прав учителей. По словам Кочеулова, основания отправлять учителей к психиатрам не было. Кочеулов стал известен после того, как пожаловался президенту Владимиру Путину на невыплату зарплат и прессинг власти. После «зарплатного бунта» учителей уволили важного чиновника. Сейчас он является депутатом районной думы. Власти района прокомментировали отстранение учителя.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам