28 декабря 2021

В Курганской области похолодает до -35 градусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Морозы. Курган, холод, зима, мороз
Самые сильные морозы ожидаются на юге региона Фото:

На юге Курганской области 30 декабря, по данным синоптиков, похолодает до -35 градусов. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС.

«Прогноз погоды по Курганской области. <…> 30.12.2021 ночь: -24, -29 градусов, местами по западу -18, -23 градуса, местами по югу до -35 градусов», — указано в сообщении.

Днем, по данным ЦГМС, в регионе может потеплеть до -13 градусов. Из-за порывов скорость ветра может достигнуть 13 м/с. 31 декабря и 1 января, по информации синоптиков, ночная температура в регионе не будет ниже -23 градусов, а дневная — -17 градусов.

Ранее синоптик-любитель Илья Винштейн сообщал, что потепление в Кургане начнется со 2 января, а с 4 по 10 января температура воздуха превысит норму.

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На юге Курганской области 30 декабря, по данным синоптиков, похолодает до -35 градусов. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС. «Прогноз погоды по Курганской области. <…> 30.12.2021 ночь: -24, -29 градусов, местами по западу -18, -23 градуса, местами по югу до -35 градусов», — указано в сообщении. Днем, по данным ЦГМС, в регионе может потеплеть до -13 градусов. Из-за порывов скорость ветра может достигнуть 13 м/с. 31 декабря и 1 января, по информации синоптиков, ночная температура в регионе не будет ниже -23 градусов, а дневная — -17 градусов. Ранее синоптик-любитель Илья Винштейн сообщал, что потепление в Кургане начнется со 2 января, а с 4 по 10 января температура воздуха превысит норму.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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