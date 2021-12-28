В Курганской области похолодает до -35 градусов

Самые сильные морозы ожидаются на юге региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На юге Курганской области 30 декабря, по данным синоптиков, похолодает до -35 градусов. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС.

«Прогноз погоды по Курганской области. <…> 30.12.2021 ночь: -24, -29 градусов, местами по западу -18, -23 градуса, местами по югу до -35 градусов», — указано в сообщении.

Днем, по данным ЦГМС, в регионе может потеплеть до -13 градусов. Из-за порывов скорость ветра может достигнуть 13 м/с. 31 декабря и 1 января, по информации синоптиков, ночная температура в регионе не будет ниже -23 градусов, а дневная — -17 градусов.

Ранее синоптик-любитель Илья Винштейн сообщал, что потепление в Кургане начнется со 2 января, а с 4 по 10 января температура воздуха превысит норму.