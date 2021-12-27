Новогодние каникулы в Кургане начнутся с морозов

Температура воздуха в Кургане будет ниже нормы на 4-8 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане до 1 января температура воздуха будет ниже нормы на 4-8 градусов. Со 2 января в городе потеплеет. Об этом 28 декабря сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн.

«В ближайшие пять суток в Кургане сохранится холодная погода. Температура будет на 4-8 градусов ниже нормы. В полночь 1 января температура составит -14…-16 градусов, к утру понижение до -20 градусов. Ветер 1-3 м/сек», — рассказал Винштейн в группе соцсети «ВКонтакте» «Погода 45».

Он отметил, что 2 и 3 января дневная температура воздуха может подняться до -6 градусов. Винштейн добавил, что после этого до 10 января температура воздуха будет на 1-3 градуса выше нормы. По его данным, днем может потеплеть до -7 градусов. На сайте областного ЦГМС, на момент написания новости, прогноз погоды был размещено только до 30 декабря.

По данным синоптика, зима в Курганской области будет теплой. Ожидается, что среднесуточная температура в регионе будет выше на 2,5 градуса.

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