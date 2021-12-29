Многодетных тюменцев хотят освободить от платы за развлечения

Раз в месяц семьи смогут бесплатно ходить в музеи и на выставки Фото: Размик Закарян © URA.RU

Многодетным семьям в Тюменской области хотят дать возможность бесплатно посещать музеи и выставки. Соответствующий законопроект внесен в парламент региона.

«Предлагается внести в закон „О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области“ изменение. Согласно ему многодетным семьям, имеющим среднедушевой доход, не превышающий величину, установленную правительством Тюменской области, будет предоставлено право на бесплатное посещение раз в месяц музеев и выставок, проводимых госучреждениями», — такой законопроект внесен в Тюменскую областную думу депутатом Глебом Трубиным.

По расчетам автора, введение такой меры не повлечет дополнительных расходов бюджета. Однако поможет семьям укрепить взаимоотношения и повысить свой культурный уровень.

Ранее URA.RU писало, что прошлый законопроект, предложенный Глебом Трубиным, был отклонен другими депутатами. Причиной стала недостаточная проработка документа.

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