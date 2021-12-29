Многодетных тюменцев хотят освободить от платы за развлечения

Многодетным семьям в Тюменской области хотят дать возможность бесплатно посещать музеи и выставки. Соответствующий законопроект внесен в парламент региона.
«Предлагается внести в закон „О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области“ изменение. Согласно ему многодетным семьям, имеющим среднедушевой доход, не превышающий величину, установленную правительством Тюменской области, будет предоставлено право на бесплатное посещение раз в месяц музеев и выставок, проводимых госучреждениями», — такой законопроект внесен в Тюменскую областную думу депутатом Глебом Трубиным.
По расчетам автора, введение такой меры не повлечет дополнительных расходов бюджета. Однако поможет семьям укрепить взаимоотношения и повысить свой культурный уровень.
Ранее URA.RU писало, что прошлый законопроект, предложенный Глебом Трубиным, был отклонен другими депутатами. Причиной стала недостаточная проработка документа.
Многодетным семьям в Тюменской области хотят дать возможность бесплатно посещать музеи и выставки. Соответствующий законопроект внесен в парламент региона. «Предлагается внести в закон „О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области“ изменение. Согласно ему многодетным семьям, имеющим среднедушевой доход, не превышающий величину, установленную правительством Тюменской области, будет предоставлено право на бесплатное посещение раз в месяц музеев и выставок, проводимых госучреждениями», — такой законопроект внесен в Тюменскую областную думу депутатом Глебом Трубиным. По расчетам автора, введение такой меры не повлечет дополнительных расходов бюджета. Однако поможет семьям укрепить взаимоотношения и повысить свой культурный уровень. Ранее URA.RU писало, что прошлый законопроект, предложенный Глебом Трубиным, был отклонен другими депутатами. Причиной стала недостаточная проработка документа.