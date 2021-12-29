29 декабря 2021
28 декабря 2021

Многодетных тюменцев хотят освободить от платы за развлечения

© Служба новостей «URA.RU»
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Предпоказ для прессы выставки
Раз в месяц семьи смогут бесплатно ходить в музеи и на выставки Фото:

Многодетным семьям в Тюменской области хотят дать возможность бесплатно посещать музеи и выставки. Соответствующий законопроект внесен в парламент региона.

«Предлагается внести в закон „О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области“ изменение. Согласно ему многодетным семьям, имеющим среднедушевой доход, не превышающий величину, установленную правительством Тюменской области, будет предоставлено право на бесплатное посещение раз в месяц музеев и выставок, проводимых госучреждениями», — такой законопроект внесен в Тюменскую областную думу депутатом Глебом Трубиным.

По расчетам автора, введение такой меры не повлечет дополнительных расходов бюджета. Однако поможет семьям укрепить взаимоотношения и повысить свой культурный уровень.

Ранее URA.RU писало, что прошлый законопроект, предложенный Глебом Трубиным, был отклонен другими депутатами. Причиной стала недостаточная проработка документа.

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Многодетным семьям в Тюменской области хотят дать возможность бесплатно посещать музеи и выставки. Соответствующий законопроект внесен в парламент региона. «Предлагается внести в закон „О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области“ изменение. Согласно ему многодетным семьям, имеющим среднедушевой доход, не превышающий величину, установленную правительством Тюменской области, будет предоставлено право на бесплатное посещение раз в месяц музеев и выставок, проводимых госучреждениями», — такой законопроект внесен в Тюменскую областную думу депутатом Глебом Трубиным. По расчетам автора, введение такой меры не повлечет дополнительных расходов бюджета. Однако поможет семьям укрепить взаимоотношения и повысить свой культурный уровень. Ранее URA.RU писало, что прошлый законопроект, предложенный Глебом Трубиным, был отклонен другими депутатами. Причиной стала недостаточная проработка документа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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