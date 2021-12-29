Правительственное СМИ в ЯНАО покидает руководитель

В правительственном СМИ сменится руководитель Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Начальник правительственного медиаканала ЯНАО «Я молод» Валерия Вартеванян покидает СМИ. Об уходе она сообщила в своем instagram-аккаунте. Вартеванян пояснила URA.RU причины, по которым решила уволиться.

«Молодежная политика для кого-то настоящее призвание, а для меня — это классный старт профессионального становления. Двигаемся дальше!» — сообщила Вартеванян.

Также она пояснила, что команду, которую возглавляла, не бросает. «Мы и дальше будем дружить, обмениваться новостями, а может, даже профессиональными советами. Это были самые насыщенные два года моей жизни, без лишних преувеличений», — отметила журналист. Медиаканал «Я молод» является подведомственным департаменту туризма и молодежной политики региона.

Ранее сообщалось о перестановках в еще одном правительственном СМИ. Информационное агентство «Приуралье» возглавил Нарма Эрдниев, бывший помощник замгубернатора ЯНАО Александра Подороги.

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