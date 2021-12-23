23 декабря 2021
22 декабря 2021

Помощник замгубернатора возглавил СМИ властей в районе ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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У заместителя губернатора ЯНАО сменился помощник Фото:

Руководителем информационного агентства «Приуралье» в Аксарке стал экс-помощник замгубернатора ЯНАО Александра Подороги Нарма Эрдниев. СМИ он возглавил еще 8 декабря, но о назначении стало известно только сейчас. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах.

«По какой причине Эрдниев ушел от Подороги, не знаю, но то, что он покинул этот пост — точно. Теперь он руководит информационным агентством в Аксарке. Журналистский опыт у него большой, поэтому однозначно справится», — рассказывает собеседник.

В правительстве ЯНАО URA.RU подтвердили эту информацию. До работы в качестве помощника Подороги Эрдниев руководил новостным отделом окружного телевидения «Ямал-регион» (теперь «Ямал-Медиа — прим. URA.RU). Новый руководитель информагентства «Приуралье» отказался комментировать свое назначение на эту должность.

Ранее сообщалось, что еще в одном правительственном медиа сменился руководитель. Салехардский телеканал «Северный ветер» возглавил бывший главный инженер окружной «Ямал-Региона» Эдуард Панасюк.

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Руководителем информационного агентства «Приуралье» в Аксарке стал экс-помощник замгубернатора ЯНАО Александра Подороги Нарма Эрдниев. СМИ он возглавил еще 8 декабря, но о назначении стало известно только сейчас. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах. «По какой причине Эрдниев ушел от Подороги, не знаю, но то, что он покинул этот пост — точно. Теперь он руководит информационным агентством в Аксарке. Журналистский опыт у него большой, поэтому однозначно справится», — рассказывает собеседник. В правительстве ЯНАО URA.RU подтвердили эту информацию. До работы в качестве помощника Подороги Эрдниев руководил новостным отделом окружного телевидения «Ямал-регион» (теперь «Ямал-Медиа — прим. URA.RU). Новый руководитель информагентства «Приуралье» отказался комментировать свое назначение на эту должность. Ранее сообщалось, что еще в одном правительственном медиа сменился руководитель. Салехардский телеканал «Северный ветер» возглавил бывший главный инженер окружной «Ямал-Региона» Эдуард Панасюк.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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