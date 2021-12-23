Помощник замгубернатора возглавил СМИ властей в районе ЯНАО

У заместителя губернатора ЯНАО сменился помощник Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководителем информационного агентства «Приуралье» в Аксарке стал экс-помощник замгубернатора ЯНАО Александра Подороги Нарма Эрдниев. СМИ он возглавил еще 8 декабря, но о назначении стало известно только сейчас. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах.

«По какой причине Эрдниев ушел от Подороги, не знаю, но то, что он покинул этот пост — точно. Теперь он руководит информационным агентством в Аксарке. Журналистский опыт у него большой, поэтому однозначно справится», — рассказывает собеседник.

В правительстве ЯНАО URA.RU подтвердили эту информацию. До работы в качестве помощника Подороги Эрдниев руководил новостным отделом окружного телевидения «Ямал-регион» (теперь «Ямал-Медиа — прим. URA.RU). Новый руководитель информагентства «Приуралье» отказался комментировать свое назначение на эту должность.

Ранее сообщалось, что еще в одном правительственном медиа сменился руководитель. Салехардский телеканал «Северный ветер» возглавил бывший главный инженер окружной «Ямал-Региона» Эдуард Панасюк.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам