Свердловские власти определили правила для QR-каникул. Полный список запретов в новогодние праздники

30 декабря 2021 в 20:00 Размер текста - 17 +

QR-коды отменены в большинстве мест Свердловской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды Свердловские власти ослабили к новогодним праздникам коронавирусные ограничения, пропускной режим с использованием QR-кодов временно отменен. Однако некоторые запреты, связанные с пандемией COVID-19, продолжают действовать. URA.RU собрало полный список ограничений, которые введены в регионе. Что запрещено Во многих культурных учреждениях, где возможны массовые скопления людей, продолжает действовать пропускной режим для привитых. Попасть без QR-кода нельзя в: Кинотеатры. Однако там уже разрешено заполнять 100% мест; Театры; Концертные залы; Океанариумы, аквапарки; Зоопарки и цирки; Музеи; Выставки. Вход для непривитых остается закрыт в здания органов власти и многофункциональные центры (МФЦ). Также под запретом находится посещение библиотек без QR-кода. Что разрешено Свердловские власти позволили ресторанам и кафе принимать гостей без QR-кодов. Причем запрет на работу с 23:00 до 06:00 также снят.

Свердловчане без прививки могут свободно заниматься в фитнес-клубах, отдыхать в салонах красоты и саунах во время новогодних каникул.

В торговые центры, как и в отдельно стоящие магазины, можно попасть без QR-кодов, даже если там не продают товары первой необходимости. Это же правило временно введено в химчистках и детских игровых комнатах.

Эти ослабления карантина действуют лишь до 15 января. Если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, то ослабления могут отменить. Однако если заболеваемость в регионе продолжит снижаться, то QR-каникулы будут продлены.

Как и раньше, остаются открытыми аптеки, ортопедические салоны, продуктовые магазины и салоны связи. Кроме этого, власти отказались вводить QR-коды в общественном транспорте, поэтому доступ туда открыт для непривитых. Вход без QR-кода в недавние зоны COVID-free разрешен только при наличии маски и соблюдении социальной дистанции. Кроме этого, свердловские власти все же рекомендуют отказаться от посещения массовых мест в праздники. Меры сдерживания пандемии были ослаблены из-за снижения заболеваемости в регионе. С 10 по 15 января эпидемиологи будут следить за развитием ситуации с коронавирусом и делать выводы, как QR-каникулы сказались на заболеваемости. В случае ухудшения эпидситуации ограничения могут вернуть. Строгая система QR-кодов действует в Свердловской области с 25 октября. Без них было невозможно попасть в музеи, библиотеки, выставочные центры и спортивные объекты. Пропуском также являлся медотвод от вакцинации и свежий ПЦР-тест на инфекцию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Свердловские власти ослабили к новогодним праздникам коронавирусные ограничения, пропускной режим с использованием QR-кодов временно отменен. Однако некоторые запреты, связанные с пандемией COVID-19, продолжают действовать. URA.RU собрало полный список ограничений, которые введены в регионе. Что запрещено Что разрешено Вход без QR-кода в недавние зоны COVID-free разрешен только при наличии маски и соблюдении социальной дистанции. Кроме этого, свердловские власти все же рекомендуют отказаться от посещения массовых мест в праздники. Меры сдерживания пандемии были ослаблены из-за снижения заболеваемости в регионе. С 10 по 15 января эпидемиологи будут следить за развитием ситуации с коронавирусом и делать выводы, как QR-каникулы сказались на заболеваемости. В случае ухудшения эпидситуации ограничения могут вернуть. Строгая система QR-кодов действует в Свердловской области с 25 октября. Без них было невозможно попасть в музеи, библиотеки, выставочные центры и спортивные объекты. Пропуском также являлся медотвод от вакцинации и свежий ПЦР-тест на инфекцию.