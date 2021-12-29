Свердловские власти ослабили к новогодним праздникам коронавирусные ограничения, пропускной режим с использованием QR-кодов временно отменен. Однако некоторые запреты, связанные с пандемией COVID-19, продолжают действовать. URA.RU собрало полный список ограничений, которые введены в регионе.
Что запрещено
Во многих культурных учреждениях, где возможны массовые скопления людей, продолжает действовать пропускной режим для привитых. Попасть без QR-кода нельзя в:
Кинотеатры. Однако там уже разрешено заполнять 100% мест;
Театры;
Концертные залы;
Океанариумы, аквапарки;
Зоопарки и цирки;
Музеи;
Выставки.
Вход для непривитых остается закрыт в здания органов власти и многофункциональные центры (МФЦ). Также под запретом находится посещение библиотек без QR-кода.
Что разрешено
Свердловские власти позволили ресторанам и кафе принимать гостей без QR-кодов. Причем запрет на работу с 23:00 до 06:00 также снят.
Свердловчане без прививки могут свободно заниматься в фитнес-клубах, отдыхать в салонах красоты и саунах во время новогодних каникул.
В торговые центры, как и в отдельно стоящие магазины, можно попасть без QR-кодов, даже если там не продают товары первой необходимости. Это же правило временно введено в химчистках и детских игровых комнатах.
Эти ослабления карантина действуют лишь до 15 января. Если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, то ослабления могут отменить. Однако если заболеваемость в регионе продолжит снижаться, то QR-каникулы будут продлены.
Как и раньше, остаются открытыми аптеки, ортопедические салоны, продуктовые магазины и салоны связи. Кроме этого, власти отказались вводить QR-коды в общественном транспорте, поэтому доступ туда открыт для непривитых.
Вход без QR-кода в недавние зоны COVID-free разрешен только при наличии маски и соблюдении социальной дистанции. Кроме этого, свердловские власти все же рекомендуют отказаться от посещения массовых мест в праздники.
Меры сдерживания пандемии были ослаблены из-за снижения заболеваемости в регионе. С 10 по 15 января эпидемиологи будут следить за развитием ситуации с коронавирусом и делать выводы, как QR-каникулы сказались на заболеваемости. В случае ухудшения эпидситуации ограничения могут вернуть.
Строгая система QR-кодов действует в Свердловской области с 25 октября. Без них было невозможно попасть в музеи, библиотеки, выставочные центры и спортивные объекты. Пропуском также являлся медотвод от вакцинации и свежий ПЦР-тест на инфекцию.
Свердловские власти ослабили к новогодним праздникам коронавирусные ограничения, пропускной режим с использованием QR-кодов временно отменен. Однако некоторые запреты, связанные с пандемией COVID-19, продолжают действовать. URA.RU собрало полный список ограничений, которые введены в регионе. Что запрещено Что разрешено Вход без QR-кода в недавние зоны COVID-free разрешен только при наличии маски и соблюдении социальной дистанции. Кроме этого, свердловские власти все же рекомендуют отказаться от посещения массовых мест в праздники. Меры сдерживания пандемии были ослаблены из-за снижения заболеваемости в регионе. С 10 по 15 января эпидемиологи будут следить за развитием ситуации с коронавирусом и делать выводы, как QR-каникулы сказались на заболеваемости. В случае ухудшения эпидситуации ограничения могут вернуть. Строгая система QR-кодов действует в Свердловской области с 25 октября. Без них было невозможно попасть в музеи, библиотеки, выставочные центры и спортивные объекты. Пропуском также являлся медотвод от вакцинации и свежий ПЦР-тест на инфекцию.