Теперь останки Михаила Красноцветова считаются святыми мощами (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Священник Михаил Красноцветов, служивший в церкви села Аромашево Тюменской области и расстрелянный в 1937 году, включен в список новомучеников. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви.

«Члены Священного Синода постановили включить имя священника Михаила Красноцветова в список Собора новомучеников. Память священномученика будет совершаться 12 октября/30 сентября, в день его кончины. Останки, в случае их обретения, положено считать святыми мощами. Новопрославленному святому будут писаться иконы для поклонения», — говорится в сообщении на сайте Русской православной церкви.

Ходатайство в отношении священнослужителя подал митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. Михаил Красноцветов был раскулачен в 1929 году, перед этим церковь, где он служил (в селе Аромашево Тюменской области) закрыли.

Священнослужителя арестовывали трижды, последний раз — по обвинению в антисоветской пропаганде. Он был расстрелян 12 октября 1937 года. Спустя 20 лет его реабилитировали.

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