Иммунолог назвал неожиданный способ спасти легкие при «Омикроне». Видео

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Иммунолог сообщила, что способ не является проверенным Фото:
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Коронавирус COVID-19

Вдыхание паров спирта может помочь в борьбе со штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом рассказала иммунолог Зоя Скорпилева.

«Есть работы насчет того, что вдыхание паров спирта в определенной концентрации оно убивает вирус и не дает проникать в клетки. И при заболевании, если проводить ингаляции в небольшом количестве, непродолжительное время, через небулайзер, то снижался процент поражения легких», — сказала Зоя Скорпилева «Пятому каналу».

По ее словам, это не доказано, специальное исследование не проводили. Некоторые медики проводили испытания с парами алкоголя на себе, заявила Скорпилева. Иммунолог предупредила, что распитие крепкого алкоголя не спасет от нового штамма.

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов сообщил, что самым эффективным способом защиты от «Омикрона» является гибридный иммунитет. Под термином подразумевается вакцинация и перенесенный коронавирус. Такая защита в десятки раз эффективнее против «Омикрона», сказал он.

Число заражений омикрон-штаммом в России выше официальной статистики, считает исследователь, аналитик больших данных Александр Драган. По его словам, пока методы диагностики этого штамма не позволяют фиксировать его в реальном времени. После новогодних праздников ожидается вспышка «Омикрона» в России, спрогнозировал он. В разговоре с URA.RU начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов также сказал, что в январе ожидается рост заболеваемости коронавирусом, причиной которого будет распространение омикрона.

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Вдыхание паров спирта может помочь в борьбе со штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом рассказала иммунолог Зоя Скорпилева. «Есть работы насчет того, что вдыхание паров спирта в определенной концентрации оно убивает вирус и не дает проникать в клетки. И при заболевании, если проводить ингаляции в небольшом количестве, непродолжительное время, через небулайзер, то снижался процент поражения легких», — сказала Зоя Скорпилева «Пятому каналу». По ее словам, это не доказано, специальное исследование не проводили. Некоторые медики проводили испытания с парами алкоголя на себе, заявила Скорпилева. Иммунолог предупредила, что распитие крепкого алкоголя не спасет от нового штамма. Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов сообщил, что самым эффективным способом защиты от «Омикрона» является гибридный иммунитет. Под термином подразумевается вакцинация и перенесенный коронавирус. Такая защита в десятки раз эффективнее против «Омикрона», сказал он. Число заражений омикрон-штаммом в России выше официальной статистики, считает исследователь, аналитик больших данных Александр Драган. По его словам, пока методы диагностики этого штамма не позволяют фиксировать его в реальном времени. После новогодних праздников ожидается вспышка «Омикрона» в России, спрогнозировал он. В разговоре с URA.RU начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов также сказал, что в январе ожидается рост заболеваемости коронавирусом, причиной которого будет распространение омикрона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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