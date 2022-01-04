Иммунолог назвал неожиданный способ спасти легкие при «Омикроне». Видео

04 января 2022 в 20:27 Размер текста - 17 +

Иммунолог сообщила, что способ не является проверенным Фото: Екатерина Сычкова новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Вдыхание паров спирта может помочь в борьбе со штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом рассказала иммунолог Зоя Скорпилева. «Есть работы насчет того, что вдыхание паров спирта в определенной концентрации оно убивает вирус и не дает проникать в клетки. И при заболевании, если проводить ингаляции в небольшом количестве, непродолжительное время, через небулайзер, то снижался процент поражения легких», — сказала Зоя Скорпилева «Пятому каналу». По ее словам, это не доказано, специальное исследование не проводили. Некоторые медики проводили испытания с парами алкоголя на себе, заявила Скорпилева. Иммунолог предупредила, что распитие крепкого алкоголя не спасет от нового штамма. Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов сообщил, что самым эффективным способом защиты от «Омикрона» является гибридный иммунитет. Под термином подразумевается вакцинация и перенесенный коронавирус. Такая защита в десятки раз эффективнее против «Омикрона», сказал он. Число заражений омикрон-штаммом в России выше официальной статистики, считает исследователь, аналитик больших данных Александр Драган. По его словам, пока методы диагностики этого штамма не позволяют фиксировать его в реальном времени. После новогодних праздников ожидается вспышка «Омикрона» в России, спрогнозировал он. В разговоре с URA.RU начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов также сказал, что в январе ожидается рост заболеваемости коронавирусом, причиной которого будет распространение омикрона. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Вдыхание паров спирта может помочь в борьбе со штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом рассказала иммунолог Зоя Скорпилева. «Есть работы насчет того, что вдыхание паров спирта в определенной концентрации оно убивает вирус и не дает проникать в клетки. И при заболевании, если проводить ингаляции в небольшом количестве, непродолжительное время, через небулайзер, то снижался процент поражения легких», — сказала Зоя Скорпилева «Пятому каналу». По ее словам, это не доказано, специальное исследование не проводили. Некоторые медики проводили испытания с парами алкоголя на себе, заявила Скорпилева. Иммунолог предупредила, что распитие крепкого алкоголя не спасет от нового штамма. Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов сообщил, что самым эффективным способом защиты от «Омикрона» является гибридный иммунитет. Под термином подразумевается вакцинация и перенесенный коронавирус. Такая защита в десятки раз эффективнее против «Омикрона», сказал он. Число заражений омикрон-штаммом в России выше официальной статистики, считает исследователь, аналитик больших данных Александр Драган. По его словам, пока методы диагностики этого штамма не позволяют фиксировать его в реальном времени. После новогодних праздников ожидается вспышка «Омикрона» в России, спрогнозировал он. В разговоре с URA.RU начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов также сказал, что в январе ожидается рост заболеваемости коронавирусом, причиной которого будет распространение омикрона.