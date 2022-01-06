S7 приостановила продажу билетов в Казахстан

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Первый споттинг в Кольцово. Екатеринбург, авиа, сибирь, S7
S7 приостановила продажу билетов на рейсы в Усть-Каменогорск, Павлодар и Нур-Султан Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

Российская авиакомпания S7 приостановила продажу билетов в Казахстан и обратно до 23 января. На этот период также будут отменены стыковочные рейсы с казахстанскими авиалиниями Air Astana.

«Авиакомпания S7 Airlines пока планирует выполнение рейсов в Казахстан. Так, по расписанию следующий рейс Москва — Усть-Каменогорск должен вылететь в ночь с 8 на 9 января. Тем не менее S7 до 23 января временно приостановила продажу билетов на рейсы в/из Казахстана», — цитирует пресс-службу S7 РБК.

Речь идет о направлениях Москва — Усть-Каменогорск, Омск — Павлодар, Новосибирск — Нур-Султан. В пресс-службе S7 сообщили, что в случае отмены рейсов пассажиры будут уведомлены с помощью SMS-рассылки.

Ранее полеты в Казахстан отменила авиакомпания «Уральские авиалинии». О том, что рейс из Екатеринбурга в Алматы не состоится, сообщил аэропорт Кольцово. Самолет должен был вылететь в 11:00 7 января. Перед этим утренние рейсы в Казахстан отменила авиакомпания «Аэрофлот».

В Казахстане со 2 января 2022 года проходят протесты из-за повышения цен на газ для автомобилей. Ранее президент страны Касым-Жомар Токаев ввел в двух регионах режим чрезвычайной ситуации. До этого правительство Казахастана в полном составе ушло в отставку, а экс-глава республики Нурсултан Назарбаев был смещен с поста секретаря Совбеза. Армения, Россия и другие страны направили в страну военные миссии в рамках Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ).

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Российская авиакомпания S7 приостановила продажу билетов в Казахстан и обратно до 23 января. На этот период также будут отменены стыковочные рейсы с казахстанскими авиалиниями Air Astana. «Авиакомпания S7 Airlines пока планирует выполнение рейсов в Казахстан. Так, по расписанию следующий рейс Москва — Усть-Каменогорск должен вылететь в ночь с 8 на 9 января. Тем не менее S7 до 23 января временно приостановила продажу билетов на рейсы в/из Казахстана», — цитирует пресс-службу S7 РБК. Речь идет о направлениях Москва — Усть-Каменогорск, Омск — Павлодар, Новосибирск — Нур-Султан. В пресс-службе S7 сообщили, что в случае отмены рейсов пассажиры будут уведомлены с помощью SMS-рассылки. Ранее полеты в Казахстан отменила авиакомпания «Уральские авиалинии». О том, что рейс из Екатеринбурга в Алматы не состоится, сообщил аэропорт Кольцово. Самолет должен был вылететь в 11:00 7 января. Перед этим утренние рейсы в Казахстан отменила авиакомпания «Аэрофлот». В Казахстане со 2 января 2022 года проходят протесты из-за повышения цен на газ для автомобилей. Ранее президент страны Касым-Жомар Токаев ввел в двух регионах режим чрезвычайной ситуации. До этого правительство Казахастана в полном составе ушло в отставку, а экс-глава республики Нурсултан Назарбаев был смещен с поста секретаря Совбеза. Армения, Россия и другие страны направили в страну военные миссии в рамках Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ).
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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