S7 приостановила продажу билетов в Казахстан

06 января 2022 в 16:12 Размер текста - 17 +

Российская авиакомпания S7 приостановила продажу билетов в Казахстан и обратно до 23 января. На этот период также будут отменены стыковочные рейсы с казахстанскими авиалиниями Air Astana. «Авиакомпания S7 Airlines пока планирует выполнение рейсов в Казахстан. Так, по расписанию следующий рейс Москва — Усть-Каменогорск должен вылететь в ночь с 8 на 9 января. Тем не менее S7 до 23 января временно приостановила продажу билетов на рейсы в/из Казахстана», — цитирует пресс-службу S7 РБК. Речь идет о направлениях Москва — Усть-Каменогорск, Омск — Павлодар, Новосибирск — Нур-Султан. В пресс-службе S7 сообщили, что в случае отмены рейсов пассажиры будут уведомлены с помощью SMS-рассылки. Ранее полеты в Казахстан отменила авиакомпания «Уральские авиалинии». О том, что рейс из Екатеринбурга в Алматы не состоится, сообщил аэропорт Кольцово. Самолет должен был вылететь в 11:00 7 января. Перед этим утренние рейсы в Казахстан отменила авиакомпания «Аэрофлот». В Казахстане со 2 января 2022 года проходят протесты из-за повышения цен на газ для автомобилей. Ранее президент страны Касым-Жомар Токаев ввел в двух регионах режим чрезвычайной ситуации. До этого правительство Казахастана в полном составе ушло в отставку, а экс-глава республики Нурсултан Назарбаев был смещен с поста секретаря Совбеза. Армения, Россия и другие страны направили в страну военные миссии в рамках Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ).