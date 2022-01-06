Генсек ОДКБ оценил сроки присутствия миротворцев в Казахстане

07 января 2022 в 00:05 Размер текста - 17 +

Срок присутствия миротворческих сил в Казахстане планируется непродолжительным и будет зависеть от ситуации в республике и позиции ее руководства. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. «Мы рассчитываем, что срок будет непродолжительным. И в решении Совета коллективной безопасности так и звучит — „на непродолжительный период“. Какой именно непродолжительный период — несколько дней, либо несколько недель — это будет зависеть от той ситуации, которая складываться будет в Казахстане и, конечно же, от позиции руководства Казахстана», — сообщил Зась в разговоре с РИА «Новости». Он отметил, что операция будет закончена, когда власти Казахстана решат, что обстановка в стране стабилизировалась, и они самостоятельно могут ее контролировать. Тогда, по словам генсека ОДКБ, все войска будут выведены. Ранее Россия направила миротворцев в Казахстан по просьбе президента республики Касыма-Жомарта Токаева. Он заявил, что стране требуется поддержка для борьбы с «террористической угрозой». По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Москва рассматривает протесты в Казахстане как вызванную извне попытку «насильственным путем подорвать безопасность и целостность дружественного государства». Беспорядки в Казахстане не утихают со 2 января. Токаев ввел в республике режим чрезвычайной ситуации. В результате беспорядков погибли 18 силовиков, предает RT. Вице-президент Совета Федерации Константин Косачев заявил о том, что в Казахстане присутствуют боевики из стран Ближнего и Среднего Востока, в том числе Афганистана. До этого комендатура Алматы обнаружила в городе тело обезглавленного силовика. По данным местных СМИ, так действуют террористические банды. Движение «Талибан» (запрещенная ООН террористическая организация), захватившее власть в Афганистане, заявило, что следит за ситуацией в Казахстане и призывает к мирному диалогу.