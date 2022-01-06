Талибы призвали власти Казахстана и протестующих к миру

06 января 2022 в 23:24 Размер текста - 17 +

Движение «Талибан» (запрещенная ООН террористическая организация), захватившее власть в Афганистане, следит за ситуацией в Казахстане и призывает руководство страны и протестующих к мирному диалогу. Об этом заявил пресс-секретарь афганского министерства иностранных дел Абдул Кахара Балхи в Twitter. «Исламский эмират Афганистан» (используемое радикалами название государства) внимательно следит за текущей ситуацией в Казахстане и как сосед и торговый партнер обеспокоен недавними беспорядками в стране. В этой связи призываем правительство и протестующих решить существующие проблемы путем диалога и взаимопонимания», — отмечается в тексте заявления. Беспорядки в Казахстане начались 2 января. Участники протестов требует снизить цены на газ для автомобилей. Президент республики Касым-Жомарт Токаев ввел в стране режим чрезвычайной ситуации. В результате беспорядков погибли 18 силовиков, сообщает МВД Казахстана. В Алматы было обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов с отсеченной головой. По данным местных СМИ, так действуют террористические группировки. О том, что на территории Казахстана присутствуют боевики из Афганистана, позднее заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев. Токаев запросил военную помощь у Организации Договора коллективной безопасности. Россия направила в республику миротворцев. Часть из них уже прибыли в Казахстан.