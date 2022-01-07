Тела погибших лежат прямо на улице Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

Здании телеканала «Мир» в Алма-Ате захвачено экстремистами. Об этом сообщает телеканал «Хабар 24».

«На площади Республики группа экстремистов забаррикадировалась в здании телеканала МИР. Есть жертвы, тела погибших лежат прямо на улице», — отмечает корреспондент с места событий.

Ранее стало известно, что в центре Алма-Аты началась перестрелка. Все это произошло на площади Республики, пишет MK.RU . Среди зачинщиков беспорядков есть раненые и убитые, отмечает LIFE . По данным комендатуры города, число погибших в ходе столкновений в Алма-Ате сотрудников правоохранительных органов увеличилось до 13, сообщает RT.

Также террористы несколько раз пытались выйти в прямой эфир на центральном телевидении. Дважды силами пограничных войск были отбиты нападения на телебашне Кок Тобе. Об этом сообщил первый замруководителя администрации президента Даурен Абаев.

Антитеррористическая операция началась в Казахстане после акций протестов и беспорядков, которые устроили местные жители 2 января — акции не стихают до сих пор. Участники протестов требуют снизить цены на газ для автомобилей. Президент республики Касым-Жомарт Токаев ввел в стране режим чрезвычайной ситуации. В результате беспорядков погибли 18 силовиков, а в Алматы было обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов с отсеченной головой. По данным местных СМИ, так действуют террористические группировки.

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