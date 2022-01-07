Здании телеканала «Мир» в Алма-Ате захвачено экстремистами. Об этом сообщает телеканал «Хабар 24».
«На площади Республики группа экстремистов забаррикадировалась в здании телеканала МИР. Есть жертвы, тела погибших лежат прямо на улице», — отмечает корреспондент с места событий.
Ранее стало известно, что в центре Алма-Аты началась перестрелка. Все это произошло на площади Республики, пишет MK.RU. Среди зачинщиков беспорядков есть раненые и убитые, отмечает LIFE. По данным комендатуры города, число погибших в ходе столкновений в Алма-Ате сотрудников правоохранительных органов увеличилось до 13, сообщает RT.
Также террористы несколько раз пытались выйти в прямой эфир на центральном телевидении. Дважды силами пограничных войск были отбиты нападения на телебашне Кок Тобе. Об этом сообщил первый замруководителя администрации президента Даурен Абаев.
Антитеррористическая операция началась в Казахстане после акций протестов и беспорядков, которые устроили местные жители 2 января — акции не стихают до сих пор. Участники протестов требуют снизить цены на газ для автомобилей. Президент республики Касым-Жомарт Токаев ввел в стране режим чрезвычайной ситуации. В результате беспорядков погибли 18 силовиков, а в Алматы было обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов с отсеченной головой. По данным местных СМИ, так действуют террористические группировки.
Здании телеканала «Мир» в Алма-Ате захвачено экстремистами. Об этом сообщает телеканал «Хабар 24». «На площади Республики группа экстремистов забаррикадировалась в здании телеканала МИР. Есть жертвы, тела погибших лежат прямо на улице», — отмечает корреспондент с места событий. Ранее стало известно, что в центре Алма-Аты началась перестрелка. Все это произошло на площади Республики, пишет MK.RU. Среди зачинщиков беспорядков есть раненые и убитые, отмечает LIFE. По данным комендатуры города, число погибших в ходе столкновений в Алма-Ате сотрудников правоохранительных органов увеличилось до 13, сообщает RT. Также террористы несколько раз пытались выйти в прямой эфир на центральном телевидении. Дважды силами пограничных войск были отбиты нападения на телебашне Кок Тобе. Об этом сообщил первый замруководителя администрации президента Даурен Абаев. Антитеррористическая операция началась в Казахстане после акций протестов и беспорядков, которые устроили местные жители 2 января — акции не стихают до сих пор. Участники протестов требуют снизить цены на газ для автомобилей. Президент республики Касым-Жомарт Токаев ввел в стране режим чрезвычайной ситуации. В результате беспорядков погибли 18 силовиков, а в Алматы было обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов с отсеченной головой. По данным местных СМИ, так действуют террористические группировки.