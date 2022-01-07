В казахских беспорядках задержаны 3 тысячи человек, десятки убиты

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В Казахстане задержали более 3 тысяч человек Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

В Казахстане в ходе беспорядков задержали более 3 тысяч человек. Об этом сообщает телеканал «Хабар 24». Помимо этого, было ликвидировано 26 вооруженных преступников, еще 18 ранены.

«Террористы по-прежнему применяют оружие в Казахстане, наносят ущерб имуществу граждан, контртеррористические акции нужны до полного уничтожения боевиков. Местные органы власти в Казахстане контролируют ситуацию». — передает РИА «Новости» слова президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева.

Беспорядки в Казахстане не стихают со 2 января. Участники протестов требует снизить цены на газ для автомобилей. Президент республики Касым-Жомарт Токаев ввел в стране режим чрезвычайной ситуации. В результате беспорядков погибли 18 силовиков, сообщает МВД Казахстана. В Алматы было обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов с отсеченной головой. По данным местных СМИ, так действуют террористические группировки.

О том, что на территории Казахстана присутствуют боевики из Афганистана, позднее заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев. Токаев запросил военную помощь у Организации Договора коллективной безопасности. Россия направила в республику миротворцев. Часть из них уже прибыли в Казахстан.

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В Казахстане в ходе беспорядков задержали более 3 тысяч человек. Об этом сообщает телеканал «Хабар 24». Помимо этого, было ликвидировано 26 вооруженных преступников, еще 18 ранены. «Террористы по-прежнему применяют оружие в Казахстане, наносят ущерб имуществу граждан, контртеррористические акции нужны до полного уничтожения боевиков. Местные органы власти в Казахстане контролируют ситуацию». — передает РИА «Новости» слова президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева. Беспорядки в Казахстане не стихают со 2 января. Участники протестов требует снизить цены на газ для автомобилей. Президент республики Касым-Жомарт Токаев ввел в стране режим чрезвычайной ситуации. В результате беспорядков погибли 18 силовиков, сообщает МВД Казахстана. В Алматы было обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов с отсеченной головой. По данным местных СМИ, так действуют террористические группировки. О том, что на территории Казахстана присутствуют боевики из Афганистана, позднее заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев. Токаев запросил военную помощь у Организации Договора коллективной безопасности. Россия направила в республику миротворцев. Часть из них уже прибыли в Казахстан.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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