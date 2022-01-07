Российские миротворцы взяли под контроль аэропорт в Алма-Ате

07 января 2022 в 12:52 Размер текста - 17 +

Операция проводилась совместно с правоохранительными органами Казахстана Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Беспорядки в Казахстане Российские миротворцы контролируют алма-атинский аэропорт. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «Аэропорт Алматы взят под полный контроль [российскими миротворцами]. [Операция проводилась] совместно с правоохранительными органами Казахстана», — сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает агентство ТАСС. Власти Казахстана 6 января заявили, что в Алма-Ате идет антитеррористическая операция , отмечает Pravda.ru. Накануне президент Касым-Жомарт Токаев обратился к Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, куда входит и Россия) с просьбой помочь провести антитеррористическую операцию. ОДКБ приняла решение направить в Казахстан миротворцев, которые обеспечат безопасность объектов инфраструктуры. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что у миротворцев в Казахстане есть право применять оружие в случае нападения вооруженных банд, передает RT. Массовые протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на бензин. 5 января беспорядки захлестнули всю страну, жители захватили ряд госучреждений. Под контролем людей оказались резиденция президента и аэропорт в Алматы. Также сообщалось, что в Казахстане погиб первый протестующий и 18 силовиков. На фоне нарастающих протестов в стране временно отключили мобильный интернет, и перестали работать мессенджеры. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские миротворцы контролируют алма-атинский аэропорт. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «Аэропорт Алматы взят под полный контроль [российскими миротворцами]. [Операция проводилась] совместно с правоохранительными органами Казахстана», — сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает агентство ТАСС. Власти Казахстана 6 января заявили, что в Алма-Ате идет антитеррористическая операция, отмечает Pravda.ru. Накануне президент Касым-Жомарт Токаев обратился к Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, куда входит и Россия) с просьбой помочь провести антитеррористическую операцию. ОДКБ приняла решение направить в Казахстан миротворцев, которые обеспечат безопасность объектов инфраструктуры. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что у миротворцев в Казахстане есть право применять оружие в случае нападения вооруженных банд, передает RT. Массовые протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на бензин. 5 января беспорядки захлестнули всю страну, жители захватили ряд госучреждений. Под контролем людей оказались резиденция президента и аэропорт в Алматы. Также сообщалось, что в Казахстане погиб первый протестующий и 18 силовиков. На фоне нарастающих протестов в стране временно отключили мобильный интернет, и перестали работать мессенджеры.