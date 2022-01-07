В Казахстане задержаны несколько тысяч террористов

08 января 2022 в 03:16 Размер текста - 17 +

Всего задержали около четырех тысяч правонарушителей Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Беспорядки в Казахстане В Республике Казахстан задержаны до четырех тысяч террористов, самое большое количество задержаний было в Алма-Ате. Об этом сообщили в МВД Казахстана. «До 4000 террористов задержаны в Казахстане», — передает сведения МВД РИА «Новости». Отмечается, что наибольшее количество задержаний пришлось на Алма-Ату. В ходе операции «пресечена деятельность свыше 100 лиц», — сообщили в МВД. Ранее сообщалось, что митингующим может грозить пожизненный срок. Генпрокуратура Казахстана возбудила ряд уголовных дел в отношении участников беспорядков, виновные могут получить от 8 лет заключения в колонии до пожизненного срока с лишением гражданства. Со 2 января в Республике Казахстан происходят массовые беспорядки, которые начались в связи с резким повышением цен на газ. Стартовали они на западе страны, а потом перекинулись на другие регионы. Правительство Казахстана ушло в отставку, а глава республики обратился за помощью в ОДКБ и получил согласие. По всей территории страны ввели чрезвычайное положение. В результате столкновений с полицией погибли 18 силовиков. В Алма-Ате было обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов с отсеченной головой. По данным местных СМИ, так действуют террористические группировки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Республике Казахстан задержаны до четырех тысяч террористов, самое большое количество задержаний было в Алма-Ате. Об этом сообщили в МВД Казахстана. «До 4000 террористов задержаны в Казахстане», — передает сведения МВД РИА «Новости». Отмечается, что наибольшее количество задержаний пришлось на Алма-Ату. В ходе операции «пресечена деятельность свыше 100 лиц», — сообщили в МВД. Ранее сообщалось, что митингующим может грозить пожизненный срок. Генпрокуратура Казахстана возбудила ряд уголовных дел в отношении участников беспорядков, виновные могут получить от 8 лет заключения в колонии до пожизненного срока с лишением гражданства. Со 2 января в Республике Казахстан происходят массовые беспорядки, которые начались в связи с резким повышением цен на газ. Стартовали они на западе страны, а потом перекинулись на другие регионы. Правительство Казахстана ушло в отставку, а глава республики обратился за помощью в ОДКБ и получил согласие. По всей территории страны ввели чрезвычайное положение. В результате столкновений с полицией погибли 18 силовиков. В Алма-Ате было обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов с отсеченной головой. По данным местных СМИ, так действуют террористические группировки.