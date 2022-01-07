07 января 2022

В Казахстане задержаны несколько тысяч террористов

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Несанкционированная акция в поддержку оппозиционера. Москва, силовики, протестующие, митинг, комсомольская площадь, росгвардия, протест, навальнинг, винтилово, омон, хапун, задержание актививстов, площадь трех вокзалов
Всего задержали около четырех тысяч правонарушителей Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

В Республике Казахстан задержаны до четырех тысяч террористов, самое большое количество задержаний было в Алма-Ате. Об этом сообщили в МВД Казахстана.

«До 4000 террористов задержаны в Казахстане», — передает сведения МВД РИА «Новости». Отмечается, что наибольшее количество задержаний пришлось на Алма-Ату. В ходе операции «пресечена деятельность свыше 100 лиц», — сообщили в МВД.

Ранее сообщалось, что митингующим может грозить пожизненный срок. Генпрокуратура Казахстана возбудила ряд уголовных дел в отношении участников беспорядков, виновные могут получить от 8 лет заключения в колонии до пожизненного срока с лишением гражданства.

Со 2 января в Республике Казахстан происходят массовые беспорядки, которые начались в связи с резким повышением цен на газ. Стартовали они на западе страны, а потом перекинулись на другие регионы. Правительство Казахстана ушло в отставку, а глава республики обратился за помощью в ОДКБ и получил согласие. По всей территории страны ввели чрезвычайное положение.

В результате столкновений с полицией погибли 18 силовиков. В Алма-Ате было обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов с отсеченной головой. По данным местных СМИ, так действуют террористические группировки.

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В Республике Казахстан задержаны до четырех тысяч террористов, самое большое количество задержаний было в Алма-Ате. Об этом сообщили в МВД Казахстана. «До 4000 террористов задержаны в Казахстане», — передает сведения МВД РИА «Новости». Отмечается, что наибольшее количество задержаний пришлось на Алма-Ату. В ходе операции «пресечена деятельность свыше 100 лиц», — сообщили в МВД. Ранее сообщалось, что митингующим может грозить пожизненный срок. Генпрокуратура Казахстана возбудила ряд уголовных дел в отношении участников беспорядков, виновные могут получить от 8 лет заключения в колонии до пожизненного срока с лишением гражданства. Со 2 января в Республике Казахстан происходят массовые беспорядки, которые начались в связи с резким повышением цен на газ. Стартовали они на западе страны, а потом перекинулись на другие регионы. Правительство Казахстана ушло в отставку, а глава республики обратился за помощью в ОДКБ и получил согласие. По всей территории страны ввели чрезвычайное положение. В результате столкновений с полицией погибли 18 силовиков. В Алма-Ате было обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов с отсеченной головой. По данным местных СМИ, так действуют террористические группировки.
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