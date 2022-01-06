В Казахстане заявили об угрозе пожизненного срока для митингующих

07 января 2022 в 01:51 Размер текста - 17 +

Правонарушителям может грозить от 8 лет тюрьмы до пожизненного заключения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Беспорядки в Казахстане Генпрокуратура Казахстана возбудила ряд уголовных дел в отношении участников беспорядков, виновные могут получить от 8 лет заключения в колонии до пожизненного срока с лишением гражданства. Об этом сообщил государственный телеканал «Хабар 24». «Генеральной прокуратурой Казахстана заведены уголовные дела по фактам организации и участия в массовых беспорядках, досудебные расследования начаты и по совершению актов терроризма. <…> Наказание по этим статьям уголовного кодекса предусматривают от 8 лет лишения свободы до пожизненного срока с лишением гражданства», — сообщили на телеканале. Отмечается, что в целях расследования преступлений, совершенных в ходе протестов, по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в республике организована межведомственная следственно-оперативная группа. Представить Генпрокуратуры Казахстана выступил с просьбой к населению сохранять видеоматериалы с доказательствами правонарушений. Протесты в Казахстане начались 2 января на фоне повышения цен на сжиженный газ. Через несколько дней митинги переросли в массовые беспорядки. В стране было введено чрезвычайное положение. В результате столкновений с полицией погибли 18 силовиков. В Алматы было обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов с отсеченной головой. По данным местных СМИ, так действуют террористические группировки. Власти Казахстана запросили военную помощь у стран ОДКБ. Россия, как и некоторые другие члены организации, уже направила в Казахстан войска. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Генпрокуратура Казахстана возбудила ряд уголовных дел в отношении участников беспорядков, виновные могут получить от 8 лет заключения в колонии до пожизненного срока с лишением гражданства. Об этом сообщил государственный телеканал «Хабар 24». «Генеральной прокуратурой Казахстана заведены уголовные дела по фактам организации и участия в массовых беспорядках, досудебные расследования начаты и по совершению актов терроризма. <…> Наказание по этим статьям уголовного кодекса предусматривают от 8 лет лишения свободы до пожизненного срока с лишением гражданства», — сообщили на телеканале. Отмечается, что в целях расследования преступлений, совершенных в ходе протестов, по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в республике организована межведомственная следственно-оперативная группа. Представить Генпрокуратуры Казахстана выступил с просьбой к населению сохранять видеоматериалы с доказательствами правонарушений. Протесты в Казахстане начались 2 января на фоне повышения цен на сжиженный газ. Через несколько дней митинги переросли в массовые беспорядки. В стране было введено чрезвычайное положение. В результате столкновений с полицией погибли 18 силовиков. В Алматы было обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов с отсеченной головой. По данным местных СМИ, так действуют террористические группировки. Власти Казахстана запросили военную помощь у стран ОДКБ. Россия, как и некоторые другие члены организации, уже направила в Казахстан войска.