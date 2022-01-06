06 января 2022

В Казахстане заявили об угрозе пожизненного срока для митингующих

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Суд над автором системы пыток Михаилом Белоусовым и зеками-активистами ИК-2. Екатеринбург, заключенные, зона, арест, тюрьма, решетка, наколка, уголовники, тату
Правонарушителям может грозить от 8 лет тюрьмы до пожизненного заключения Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

Генпрокуратура Казахстана возбудила ряд уголовных дел в отношении участников беспорядков, виновные могут получить от 8 лет заключения в колонии до пожизненного срока с лишением гражданства. Об этом сообщил государственный телеканал «Хабар 24».

«Генеральной прокуратурой Казахстана заведены уголовные дела по фактам организации и участия в массовых беспорядках, досудебные расследования начаты и по совершению актов терроризма. <…> Наказание по этим статьям уголовного кодекса предусматривают от 8 лет лишения свободы до пожизненного срока с лишением гражданства», — сообщили на телеканале.

Отмечается, что в целях расследования преступлений, совершенных в ходе протестов, по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в республике организована межведомственная следственно-оперативная группа. Представить Генпрокуратуры Казахстана выступил с просьбой к населению сохранять видеоматериалы с доказательствами правонарушений.

Протесты в Казахстане начались 2 января на фоне повышения цен на сжиженный газ. Через несколько дней митинги переросли в массовые беспорядки. В стране было введено чрезвычайное положение. В результате столкновений с полицией погибли 18 силовиков. В Алматы было обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов с отсеченной головой. По данным местных СМИ, так действуют террористические группировки. Власти Казахстана запросили военную помощь у стран ОДКБ. Россия, как и некоторые другие члены организации, уже направила в Казахстан войска.

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Генпрокуратура Казахстана возбудила ряд уголовных дел в отношении участников беспорядков, виновные могут получить от 8 лет заключения в колонии до пожизненного срока с лишением гражданства. Об этом сообщил государственный телеканал «Хабар 24». «Генеральной прокуратурой Казахстана заведены уголовные дела по фактам организации и участия в массовых беспорядках, досудебные расследования начаты и по совершению актов терроризма. <…> Наказание по этим статьям уголовного кодекса предусматривают от 8 лет лишения свободы до пожизненного срока с лишением гражданства», — сообщили на телеканале. Отмечается, что в целях расследования преступлений, совершенных в ходе протестов, по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в республике организована межведомственная следственно-оперативная группа. Представить Генпрокуратуры Казахстана выступил с просьбой к населению сохранять видеоматериалы с доказательствами правонарушений. Протесты в Казахстане начались 2 января на фоне повышения цен на сжиженный газ. Через несколько дней митинги переросли в массовые беспорядки. В стране было введено чрезвычайное положение. В результате столкновений с полицией погибли 18 силовиков. В Алматы было обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов с отсеченной головой. По данным местных СМИ, так действуют террористические группировки. Власти Казахстана запросили военную помощь у стран ОДКБ. Россия, как и некоторые другие члены организации, уже направила в Казахстан войска.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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