Политологи раскрыли, как протесты сменят режим в Казахстане

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Резиденция президента Казахстана в Алма-Ате после штурма. Алма-Ата, Казахстан, погром, казахстан, резиденция президента, Алма-Ата, Алматы, последствия штурма, алмаата, алмата
Беспорядки такого масштаба полностью завершают политическую жизнь Назарбаева, считает Аркадий Дубнов Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

События в Казахстане, произошедшие в начале 2022 года, подтверждают уход первого президента республики и экс-глава Совбеза Нурсултана Назарбаева из публичной жизни. С таким мнением выступил политолог, эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов. По его словам, в республике наступает тяжелый процесс для всего населения.

«Можно сказать, что январь 2022 года является временем окончательного ухода Назарбаева из публичной жизни. Я думаю, что те, кто утвердится у власти в городе Астана (я уверен, что город Нур-Султан скоро будет переименован), сделают цивильные решения и дадут Назарбаеву уйти красиво, уехать и что-то даже сохранить», — сказал Дубнов в интервью youtube-каналу «Редакция». Он также считает, что это будет тяжелый процесс для страны.

По мнению политолога Дмитрия Орешкина, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лишился влияния клана Назарбаева. «Назарбаев похоже сдулся, как политическое явление. Токаев при помощи России сохранит контроль над ситуацией, а после этого создаст следственные структуры и найдет, кто виноват», — сказал он.

Также отмечается, что у Токаева сейчас максимально возможные и реальные шансы укрепить свою властную вертикаль с помощью России или ОДКБ. «Что проигравшим стал Назарбаев, мне кажется, уже очевидно», — подытожил он.

В начале года в Казахстане начали происходить массовые беспорядки, которые начались в связи с резким повышением цен на сжиженный газ. В результате столкновений с полицией погибли 18 силовиков. В Алма-Ате было обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов с отсеченной головой. По данным местных СМИ, так действуют террористические группировки. В Казахстан уже прибыли миротворцы из России и Беларуси. Им разрешили применять оружие в случае нападения вооруженных банд. Ранее появилась информация, что в Казахстане могут действовать радикальные исламисты.

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События в Казахстане, произошедшие в начале 2022 года, подтверждают уход первого президента республики и экс-глава Совбеза Нурсултана Назарбаева из публичной жизни. С таким мнением выступил политолог, эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов. По его словам, в республике наступает тяжелый процесс для всего населения. «Можно сказать, что январь 2022 года является временем окончательного ухода Назарбаева из публичной жизни. Я думаю, что те, кто утвердится у власти в городе Астана (я уверен, что город Нур-Султан скоро будет переименован), сделают цивильные решения и дадут Назарбаеву уйти красиво, уехать и что-то даже сохранить», — сказал Дубнов в интервью youtube-каналу «Редакция». Он также считает, что это будет тяжелый процесс для страны. По мнению политолога Дмитрия Орешкина, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лишился влияния клана Назарбаева. «Назарбаев похоже сдулся, как политическое явление. Токаев при помощи России сохранит контроль над ситуацией, а после этого создаст следственные структуры и найдет, кто виноват», — сказал он. Также отмечается, что у Токаева сейчас максимально возможные и реальные шансы укрепить свою властную вертикаль с помощью России или ОДКБ. «Что проигравшим стал Назарбаев, мне кажется, уже очевидно», — подытожил он. В начале года в Казахстане начали происходить массовые беспорядки, которые начались в связи с резким повышением цен на сжиженный газ. В результате столкновений с полицией погибли 18 силовиков. В Алма-Ате было обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов с отсеченной головой. По данным местных СМИ, так действуют террористические группировки. В Казахстан уже прибыли миротворцы из России и Беларуси. Им разрешили применять оружие в случае нападения вооруженных банд. Ранее появилась информация, что в Казахстане могут действовать радикальные исламисты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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