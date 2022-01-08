Токаев рассказал, как помогают российские миротворцы в Казахстане

Силы ОДКБ позволили направить казахских силовиков в Алма-Ату Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что миротворцы ОДКБ начали исполнять охранные функции в Нур-Султане. По его словам, это позволило направить местных правоохранителей в Алма-Ату для участия в контртеррористической операции.

«Исполнение охранных функций подразделениями миротворцев ОДКБ в Нур-Султане позволило высвободить часть сил казахстанских органов правопорядка. И передислоцировать их в Алматы для участия в контртеррористической операции», — сообщает РИА «Новости» информацию пресс-службы президента.

Протесты в Казахстане начались в начале января из-за цен на топливо. Позднее они переросли в беспорядки, в ходе которых преступники мародерствовали и применяли насилие к силовикам. В стране было введено чрезвычайное положение, позднее страны-члены ОДКБ, в том числе РФ, направили в Казахстан войска. В Казахстан уже прибыли миротворцы из России и Беларуси. Им разрешили применять оружие в случае нападения вооруженных банд.

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