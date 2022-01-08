Токаев рассказал, как помогают российские миротворцы в Казахстане

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, вдв, десантники, десант, армия, военные, солдаты, марш, военнослужащие, парад, строй, смотр строя
Силы ОДКБ позволили направить казахских силовиков в Алма-Ату Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что миротворцы ОДКБ начали исполнять охранные функции в Нур-Султане. По его словам, это позволило направить местных правоохранителей в Алма-Ату для участия в контртеррористической операции.

«Исполнение охранных функций подразделениями миротворцев ОДКБ в Нур-Султане позволило высвободить часть сил казахстанских органов правопорядка. И передислоцировать их в Алматы для участия в контртеррористической операции», — сообщает РИА «Новости» информацию пресс-службы президента.

Протесты в Казахстане начались в начале января из-за цен на топливо. Позднее они переросли в беспорядки, в ходе которых преступники мародерствовали и применяли насилие к силовикам. В стране было введено чрезвычайное положение, позднее страны-члены ОДКБ, в том числе РФ, направили в Казахстан войска. В Казахстан уже прибыли миротворцы из России и Беларуси. Им разрешили применять оружие в случае нападения вооруженных банд.

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что миротворцы ОДКБ начали исполнять охранные функции в Нур-Султане. По его словам, это позволило направить местных правоохранителей в Алма-Ату для участия в контртеррористической операции. «Исполнение охранных функций подразделениями миротворцев ОДКБ в Нур-Султане позволило высвободить часть сил казахстанских органов правопорядка. И передислоцировать их в Алматы для участия в контртеррористической операции», — сообщает РИА «Новости» информацию пресс-службы президента. Протесты в Казахстане начались в начале января из-за цен на топливо. Позднее они переросли в беспорядки, в ходе которых преступники мародерствовали и применяли насилие к силовикам. В стране было введено чрезвычайное положение, позднее страны-члены ОДКБ, в том числе РФ, направили в Казахстан войска. В Казахстан уже прибыли миротворцы из России и Беларуси. Им разрешили применять оружие в случае нападения вооруженных банд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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