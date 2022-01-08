NYT: США уточнили детали санкций против РФ из-за Украины. «Коснутся отраслей, излюбленных Путиным»

09 января 2022 в 05:16 Размер текста - 17 +

США введет санкции против России, запрещающие запрет ввоза в нее всей американской электроники, в случае российского вторжения на Украину. Об этом сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников. «[Санкции против РФ], которые США обсуждали с союзниками в последние дни, включают отключение крупнейших финансовых учреждений России от глобальных операций, введение эмбарго на технологии американского производства и разработки, необходимые для оборонной и потребительской промышленности», — говорится в статье. Отмечается, что в случае российской оккупации США будут вооружать украинских повстанцев для ведения партизанской войны против РФ. «Технологические санкции коснутся некоторых излюбленных [президентом России Владимиром] Путиным отраслей, особенно аэрокосмической и военной, которые являются основными источниками доходов для российского правительства», — сообщает источник NYT. Подчеркивается, что основное внимание будет уделено построенным в РФ истребителям, зенитным, противоспутниковым и космическим системам, а также новым технологиям, таким как искусственный интеллект и квантовые вычисления. Ранее сообщалось, что президента США Джо Байдена призвали раскрыть все детали санкций против РФ. Телеканал CNN сообщил, что американские власти боятся ответа России на санкции. В госдепе США выразили надежду на то, что им не придется вводить санкции против РФ. В администрации США предупредили РФ о финансовых и дипломатических последствиях в случае вторжения на Украину, передает RT.