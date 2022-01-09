Первый канал изменил программу из-за траура в Казахстане

10 января 2022 в 06:40 Размер текста - 17 +

Из международной версии программы вещания Первого канала в СНГ на 10 января убрали развлекательные передачи из-за траура в Казахстане. Об этом сообщили в пресс-службе «Первого канала. Всемирной сети». Международная версия эфира лишилась развлекательных передач, рассказали в пресс-службе телеканала, передает РБК. Зрителям покажут только выпуски новостей, программу «Время», «Время покажет» и «Познер». С 02:40 мск телеканал будет транслировать четыре серии «Молодой гвардии», фильм «А зори здесь тихие» и «Хроники пикирующего бомбардировщика». Также Первый канал покажет фильм «28 панфиловцев», который был совместно произведен Россией и Казахстаном. Ранее URA.RU сообщало, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил общенациональный траур по погибшим в ходе протестов в стране 10 января. Волнения в республике начались 2 января из-за роста цен на газ.В ходе беспорядков погибли два ребенка. В Министерстве иностранных дел Казахстана заявили, что в столкновениях участвуют обученные боевики-исламисты. В стране был введен режим чрезвычайного положения. Президент Казахстана Токаев запросил помощь у стран ОДКБ. В республику были направлены миротворцы из России, Кыргызстана, Армении и Белоруссии. Их задачей является оказание содействия казахстанским силовикам в стабилизации обстановки и охраны важных объектов государства.