В челябинском минздраве назвали особенность «Омикрона»

Для диагностики нового штамма вируса также необходим ПЦР-тест (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Первый заместитель министра здравоохранения Челябинской области Дмитрий Тарасов рассказал в социальных сетях о симптомах «Омикрона». Высокопоставленный медик заявил, что новый штамм коронавируса может проходить бессимптомно.

«Очередная мутация вируса напрягла мир, поскольку было подозрение, что он более заразный, чем все предыдущие. На самом деле, „Омикрон“ можно перенести бессимптомно. Если „бессимптомники“ не изолируются, активно контактируют с другими, представляя реальную опасность для окружающих», — написал Тарасов на своей странице в Facebook.

По словам первого замминистра, самый ранний симптом «Омикрона» — беспричинная хрипота в голосе. Он может проявиться до того, как человек почувствует первые признаки недомогания. Среди других симптомов заражения: заложенность носа, сухой кашель и болезненные ощущения в районе поясницы.

По мнению Тарасова, новый вирус больше напоминает простуду и для его диагностики также необходим ПЦР-тест. Есть и несколько необычных симптомов: утомляемость, учащенный пульс, першение в горле, боль в мышцах и сухой, но несильный кашель. Частый признак, специфическая боль по всему телу, может сохраняться вплоть до полного выздоровления.

Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил URA.RU, что штамм коронавируса «Омикрон» имеет способность объединяться с другими вариантами COVID-19. По его словам, «Омикрон» в своей структуре имеет часть от другой инфекции.

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