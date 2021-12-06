Путин разрешил стюардессам применять силу к пассажирам

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Экипажи самолетов смогут бороться с авиадебоширами средствами сдерживания Фото:

Экипажи гражданских самолетов получат возможность использовать средства сдерживания против авиадебоширов. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

«Командиры воздушных судов смогут отдавать распоряжения применять все необходимые меры, в том числе меры принуждения, в отношении лиц, которые своими действиями создают угрозу безопасности полета судна либо угрозу жизни или здоровью других лиц и отказываются подчиняться распоряжениям командира воздушного судна», — говорится в документе.

Порядок действий экипажа, а также перечень средств сдерживания дебоширов утвердит правительство России. Закон вступит в силу через 180 дней после его опубликования.

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Экипажи гражданских самолетов получат возможность использовать средства сдерживания против авиадебоширов. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на официальном портале правовой информации. «Командиры воздушных судов смогут отдавать распоряжения применять все необходимые меры, в том числе меры принуждения, в отношении лиц, которые своими действиями создают угрозу безопасности полета судна либо угрозу жизни или здоровью других лиц и отказываются подчиняться распоряжениям командира воздушного судна», — говорится в документе. Порядок действий экипажа, а также перечень средств сдерживания дебоширов утвердит правительство России. Закон вступит в силу через 180 дней после его опубликования.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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