Выходец из тюменского УФСБ возвращается в курганскую политику

Главные политические интриги 2021 года

06 января 2022 в 13:47 Размер текста - 17 +

Иван Зонтиков (в центре) уже работал в правительстве Курганскую область на посту зама губернатора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В правительстве Курганской области ожидают выходца тюменского УФСБ Ивана Зонтикова. Ему предрекают пост вице-губернатора в надежде, что он разгрузит Вадима Шумкова, и наведет порядок в работе близкого окружения. Чиновники тем временем, подводя итоги 2021 года, надеются поддержку федерального центра. И, несмотря на постоянную смену кадров, надеются на решение главных проблем. О главных политических интригах Курганской области в 2021 году читайте в материале URA.RU. Сотрудничество с Якушевым позитивно отразилось на Курганской области Владимир Якушев и Вадим Шумков вместе работали в правительстве Тюменской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев в 2021 году четыре раза приезжал в Курган. Особое внимание к региону политолог Сергей Ширяев считает одним из главных политических событий. «Для Курганской области прежнее близкое сотрудничество Якушева и губернатора Вадима Шумкова — абсолютный плюс. У них сохранился хороший деловой контакт», — отметил Ширяев. Губернатор Шумков в минувшем году благодарил полпреда за помощь в создании единой энергозоны, которая позволила снизить тариф на электроэнергию в регионе. «Кроме того, Курганская область последнее время получает от федеральных властей финансовую поддержку. Один из последних траншей составил порядка 200 млн рублей на поддержание стабильности бюджета. До 4 млрд увеличено финансирование ремонта мостов. Не исключено, что поддержка в решении вопроса пришла и со стороны полпреда», — считают инсайдеры. А в феврале 2022 полпред снова посетит Кургана. На этот раз он приедет с куратор Уральского Федерального округа из правительства РФ, вице-премьером Юрием Борисовым. Из курганского правительства уволились высокопоставленные чиновники Кадровая ротация в правительственных структурах — стала другим политически важным элементом прошедшего года. Одно из последних увольнений — уход вице-губернатора Владислава Кузнецова. Политические инсайдеры считают, что его увольнение было предсказуемо. «Кузнецов планировал сделать политическую карьеру, но на ней был поставлен крест после инцидента с утечкой его переговоров с главами районов. Их опубликовали представители оппозиции. Материалы легли потом в основу уголовного дела по статье о нарушении тайны переписки с использованием служебного положения. Привлечен был бывший помощник вице-губернатора», — говорят источники. После увольнения Кузнецов уехал в Москву. А пост вице-губернатора может занять бывший выходец из тюменского ФСБ Иван Зонтиков. «Как минимум об утечке информации можно будет не переживать», — делятся инсайдеры. Зонтиков ранее работал в курганском правительстве. Занимал пост руководителя аппарата губернатора, затем замгубернатора. Владислав Кузнецов (в центре) проработал в должности вице-губернатор почти три года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Еще одной причиной отставки Кузнецова может быть и не вполне удачная избирательная кампания в Госдуму, которую он курировал. Единороссы по итогу не выполнили план в 45%, набрав 40% голосов. Источники считают, что тут свою роль сыграла и серия скандалов с новым руководителем курганского отделения ЕР Александром Ильтяковым. «Его резкие высказывания по поводу пенсионного возраста, а также про геев и лесбиянок, не понравились избирателям», — говорят источники. Кадровые перестановки в минувшем году происходили в департаменте АПК — пост покинул директор Рустам Камалетдинов. Ушли главы управлений культуры Дарья Твердохлебова, спорта — Александр Васильев, департамента регулирования цен и тарифов — Ирина Гагарина. У губернатора сменился пресс-секретарь — директор департамента информационной и внутренней политики Анастасия Гусарова и ее зам Юлия Фролова также уволились. «Все это можно назвать оптимизацией региональной власти», — считает Ширяев. В пресс-службе правительства региона при этом акцентируют, что кадровый резерв полностью сформирован. В Кургане придумали, как исключить скандалы в медицине Медики больницы скорой помощи писали письмо новому главе депздрава Алексею Сигидаеву о проблемах в сфере Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В 2021 году Курганская область может похвастаться и привлечением кадров из других регионов. Так, департамент здравоохранения возглавил бывший военный медик Алексей Сигидаев, приехавший из Санкт-Петербурга. Курганские врачи встретили его настороженно, по привычке, не доверяя вышестоящему начальству. Медики больницы скорой помощи обратились в новому главе через СМИ. Заявили о проблемах в медучреждении. «Сигидаев пока официальных заявлений по этому поводу не делал, но поручил провести внутреннюю проверку в больнице. Вскрываются факты, которые его потрясли. Касаются они деятельности руководства больницы и системы начисления оплаты труда. Решения будут кардинальными — он же военный», — поделились источники близкие к правительству. Политехнолога подключили к скандалу со школой Конфликт из-за новой школы в Кетово приобрел в 2021 году политический окрас. В соцсетях не прекращается поток постов от имени детей к властям с просьбой выкупить у застройщика школу. Активисты недавно созданного родительского комитета пикетировали госучреждения в Москве. При этом курганцы их обвиняют в предвзятости и преследовании единственной цели — заставить власть выкупить у застройщика школу. «Другие проблемные темы, касающиеся школ, родительский комитет не поднимает. При этом застройщика они почему-то не просят уступить в цене и согласиться на ту сумму, которую государство готово выделить на объект», — говорят инсайдеры. Кетовская школа рассчитала на 1100 учеников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Источники в силовых структурах утверждают, что для информационной атаки с попыткой шантажа власти интересанты привлекли политтехнолога. «По предварительным данным, на это направлено уже полмиллиона рублей. Причем курганский инвестор, построивший школу, по сути, не причастен. Дело в том, что за ним есть другие заинтересованные лица и это не курганцы, которые не готовы упустить выгоду», — обсуждают инсайдеры. Курганский застройщик Андрей Лушников в разговоре с URA.RU отрицает привлечение какого-либо политтехнолога. По его версии, инициаторы всей кампании — родители школьников Кетово, которые каждый день водят детей мимо нового объекта в старое здание. Лушников согласен с директором департамента образования Андреем Кочеровым, который сказал, что единственный способ решить проблему — сесть за стол переговоров. Застройщик акцентировал, что предлагал властям различные варианты запуска объекта, в том числе, на условиях аренды, но согласие не достигнуто. Ранее застройщик в суде защитил стоимость затрат на строительство школы в 1,1 млрд рублей. Власти готовы выкупить объект за 738 млн рублей. Переходящий пост мэра Кургана Кресло мэра Кургана в 2021 году впервые заняла женщина — Елена Ситникова. Но ее правление может вскоре закончиться. Политические инсайдеры считают, что пост главы города займет бывший помощник губернатора Шумкова Павел Каргаполов. «Пока Каргаполов занимает должность первого заместителя главы города. Но в информповестке он уже упоминается чуть ли не чаще Ситниковой», — делятся наблюдениями сотрудники мэрии. Источники также отмечают, что в случае будущего голосования за новую кандидатуру главы Кургана скандал не должен повториться. В 2021 году мэра пришлось выбирать дважды. В первый раз депутаты проголосовали за Романа Сергеечева. «Сейчас всех бунтующих депутатов гордумы, в том числе единороссов, исключили из депутатов. Поэтому выборы должны пройти гладко за ту кандидатуру, которую поддержит фракция ЕР», — считают чиновники. Сложная муниципальная реформа Муниципальная реформа стартовала в Курганской области в 2019 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Реформа по преобразованию районов в округа в 2021 году шла с пробуксовкой. Недавно в Курганский областной суд поступило исковое заявление к губернатору Вадиму Шумкову с требованием признать незаконным преобразование всех поселений Юргамышского района в муниципальный округ. Заявители оспаривают соответствующий региональный закон. Ранее экс-глава Юргамыша Алексей Першин ушел в отставку из-за этой реформы. Согласно проведенному опросу, из 2173 жителей Юргамыша (более 30% граждан, имеющих право голоса) объединение поддержал только 51 человек. Но позже на публичных слушаниях, где было менее 200 человек, жители проголосовали за объединение. Жители Вилкинского и Чинеевского сельсоветов проголосовали против объединения, но итоги этих слушаний отменили и назначили проведение новых. Дума Красноуральского сельсовета проголосовала против реформы. Глава сельсовета Павел Дмитриев ранее заявлял, что объединение приведет к уничтожению местного самоуправления. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В правительстве Курганской области ожидают выходца тюменского УФСБ Ивана Зонтикова. Ему предрекают пост вице-губернатора в надежде, что он разгрузит Вадима Шумкова, и наведет порядок в работе близкого окружения. Чиновники тем временем, подводя итоги 2021 года, надеются поддержку федерального центра. И, несмотря на постоянную смену кадров, надеются на решение главных проблем. О главных политических интригах Курганской области в 2021 году читайте в материале URA.RU. Сотрудничество с Якушевым позитивно отразилось на Курганской области Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев в 2021 году четыре раза приезжал в Курган. Особое внимание к региону политолог Сергей Ширяев считает одним из главных политических событий. «Для Курганской области прежнее близкое сотрудничество Якушева и губернатора Вадима Шумкова — абсолютный плюс. У них сохранился хороший деловой контакт», — отметил Ширяев. Губернатор Шумков в минувшем году благодарил полпреда за помощь в создании единой энергозоны, которая позволила снизить тариф на электроэнергию в регионе. «Кроме того, Курганская область последнее время получает от федеральных властей финансовую поддержку. Один из последних траншей составил порядка 200 млн рублей на поддержание стабильности бюджета. До 4 млрд увеличено финансирование ремонта мостов. Не исключено, что поддержка в решении вопроса пришла и со стороны полпреда», — считают инсайдеры. А в феврале 2022 полпред снова посетит Кургана. На этот раз он приедет с куратор Уральского Федерального округа из правительства РФ, вице-премьером Юрием Борисовым. Из курганского правительства уволились высокопоставленные чиновники Кадровая ротация в правительственных структурах — стала другим политически важным элементом прошедшего года. Одно из последних увольнений — уход вице-губернатора Владислава Кузнецова. Политические инсайдеры считают, что его увольнение было предсказуемо. «Кузнецов планировал сделать политическую карьеру, но на ней был поставлен крест после инцидента с утечкой его переговоров с главами районов. Их опубликовали представители оппозиции. Материалы легли потом в основу уголовного дела по статье о нарушении тайны переписки с использованием служебного положения. Привлечен был бывший помощник вице-губернатора», — говорят источники. После увольнения Кузнецов уехал в Москву. А пост вице-губернатора может занять бывший выходец из тюменского ФСБ Иван Зонтиков. «Как минимум об утечке информации можно будет не переживать», — делятся инсайдеры. Зонтиков ранее работал в курганском правительстве. Занимал пост руководителя аппарата губернатора, затем замгубернатора. Еще одной причиной отставки Кузнецова может быть и не вполне удачная избирательная кампания в Госдуму, которую он курировал. Единороссы по итогу не выполнили план в 45%, набрав 40% голосов. Источники считают, что тут свою роль сыграла и серия скандалов с новым руководителем курганского отделения ЕР Александром Ильтяковым. «Его резкие высказывания по поводу пенсионного возраста, а также про геев и лесбиянок, не понравились избирателям», — говорят источники. Кадровые перестановки в минувшем году происходили в департаменте АПК — пост покинул директор Рустам Камалетдинов. Ушли главы управлений культуры Дарья Твердохлебова, спорта — Александр Васильев, департамента регулирования цен и тарифов — Ирина Гагарина. У губернатора сменился пресс-секретарь — директор департамента информационной и внутренней политики Анастасия Гусарова и ее зам Юлия Фролова также уволились. «Все это можно назвать оптимизацией региональной власти», — считает Ширяев. В пресс-службе правительства региона при этом акцентируют, что кадровый резерв полностью сформирован. В Кургане придумали, как исключить скандалы в медицине В 2021 году Курганская область может похвастаться и привлечением кадров из других регионов. Так, департамент здравоохранения возглавил бывший военный медик Алексей Сигидаев, приехавший из Санкт-Петербурга. Курганские врачи встретили его настороженно, по привычке, не доверяя вышестоящему начальству. Медики больницы скорой помощи обратились в новому главе через СМИ. Заявили о проблемах в медучреждении. «Сигидаев пока официальных заявлений по этому поводу не делал, но поручил провести внутреннюю проверку в больнице. Вскрываются факты, которые его потрясли. Касаются они деятельности руководства больницы и системы начисления оплаты труда. Решения будут кардинальными — он же военный», — поделились источники близкие к правительству. Политехнолога подключили к скандалу со школой Конфликт из-за новой школы в Кетово приобрел в 2021 году политический окрас. В соцсетях не прекращается поток постов от имени детей к властям с просьбой выкупить у застройщика школу. Активисты недавно созданного родительского комитета пикетировали госучреждения в Москве. При этом курганцы их обвиняют в предвзятости и преследовании единственной цели — заставить власть выкупить у застройщика школу. «Другие проблемные темы, касающиеся школ, родительский комитет не поднимает. При этом застройщика они почему-то не просят уступить в цене и согласиться на ту сумму, которую государство готово выделить на объект», — говорят инсайдеры. Источники в силовых структурах утверждают, что для информационной атаки с попыткой шантажа власти интересанты привлекли политтехнолога. «По предварительным данным, на это направлено уже полмиллиона рублей. Причем курганский инвестор, построивший школу, по сути, не причастен. Дело в том, что за ним есть другие заинтересованные лица и это не курганцы, которые не готовы упустить выгоду», — обсуждают инсайдеры. Курганский застройщик Андрей Лушников в разговоре с URA.RU отрицает привлечение какого-либо политтехнолога. По его версии, инициаторы всей кампании — родители школьников Кетово, которые каждый день водят детей мимо нового объекта в старое здание. Лушников согласен с директором департамента образования Андреем Кочеровым, который сказал, что единственный способ решить проблему — сесть за стол переговоров. Застройщик акцентировал, что предлагал властям различные варианты запуска объекта, в том числе, на условиях аренды, но согласие не достигнуто. Ранее застройщик в суде защитил стоимость затрат на строительство школы в 1,1 млрд рублей. Власти готовы выкупить объект за 738 млн рублей. Переходящий пост мэра Кургана Кресло мэра Кургана в 2021 году впервые заняла женщина — Елена Ситникова. Но ее правление может вскоре закончиться. Политические инсайдеры считают, что пост главы города займет бывший помощник губернатора Шумкова Павел Каргаполов. «Пока Каргаполов занимает должность первого заместителя главы города. Но в информповестке он уже упоминается чуть ли не чаще Ситниковой», — делятся наблюдениями сотрудники мэрии. Источники также отмечают, что в случае будущего голосования за новую кандидатуру главы Кургана скандал не должен повториться. В 2021 году мэра пришлось выбирать дважды. В первый раз депутаты проголосовали за Романа Сергеечева. «Сейчас всех бунтующих депутатов гордумы, в том числе единороссов, исключили из депутатов. Поэтому выборы должны пройти гладко за ту кандидатуру, которую поддержит фракция ЕР», — считают чиновники. Сложная муниципальная реформа Реформа по преобразованию районов в округа в 2021 году шла с пробуксовкой. Недавно в Курганский областной суд поступило исковое заявление к губернатору Вадиму Шумкову с требованием признать незаконным преобразование всех поселений Юргамышского района в муниципальный округ. Заявители оспаривают соответствующий региональный закон. Ранее экс-глава Юргамыша Алексей Першин ушел в отставку из-за этой реформы. Согласно проведенному опросу, из 2173 жителей Юргамыша (более 30% граждан, имеющих право голоса) объединение поддержал только 51 человек. Но позже на публичных слушаниях, где было менее 200 человек, жители проголосовали за объединение. Жители Вилкинского и Чинеевского сельсоветов проголосовали против объединения, но итоги этих слушаний отменили и назначили проведение новых. Дума Красноуральского сельсовета проголосовала против реформы. Глава сельсовета Павел Дмитриев ранее заявлял, что объединение приведет к уничтожению местного самоуправления.