12 января 2022
11 января 2022

В Челябинской области рухнули показатели смертности от COVID

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Челябинские медики рассматривают спад COVID как затишье перед приходом «Омикрона» Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Челябинской области зафиксировано резкое — практически вдвое — снижение числа смертей от коронавируса. Об этом сообщили 13 января URA.RU в региональном штабе по борьбе с инфекцией.

«За прошедшие сутки в Челябинской области умерло от COVID-19 12 человек. Днем ранее 14 человек. До этого длительное время смертность пациентов с коронавирусом держалась на уровне 26-28 случаев в сутки», — пояснили в оперташтабе.

Таким образом, за последние два дня число смертей от COVID-19 упало практически вдвое. Еще более существенно снизилась заболеваемость: на утро 13 января зарегистрировано 222 новых случая, днем ранее 232 заболевших. На пике четвертой волны коронавируса, в конце декабря 2021 года, в регионе за сутки выявили 651 зараженного.

Тем не менее челябинские власти предупредили о приближении пятой волны инфекции, связанной с распространением в России сверхзаразного штамма «Омикрон». Прирост числа заболевших ожидается с конца января.

Накануне президент Владимир Путин объявил всероссийскую мобилизацию в преддверии «Омикрона». Он поручил правительству быть в максимальной готовности в ближайшие две недели, соответствующие поручения отдал регионам и премьер-министр Михаил Мишустин.

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В Челябинской области зафиксировано резкое — практически вдвое — снижение числа смертей от коронавируса. Об этом сообщили 13 января URA.RU в региональном штабе по борьбе с инфекцией. «За прошедшие сутки в Челябинской области умерло от COVID-19 12 человек. Днем ранее 14 человек. До этого длительное время смертность пациентов с коронавирусом держалась на уровне 26-28 случаев в сутки», — пояснили в оперташтабе. Таким образом, за последние два дня число смертей от COVID-19 упало практически вдвое. Еще более существенно снизилась заболеваемость: на утро 13 января зарегистрировано 222 новых случая, днем ранее 232 заболевших. На пике четвертой волны коронавируса, в конце декабря 2021 года, в регионе за сутки выявили 651 зараженного. Тем не менее челябинские власти предупредили о приближении пятой волны инфекции, связанной с распространением в России сверхзаразного штамма «Омикрон». Прирост числа заболевших ожидается с конца января. Накануне президент Владимир Путин объявил всероссийскую мобилизацию в преддверии «Омикрона». Он поручил правительству быть в максимальной готовности в ближайшие две недели, соответствующие поручения отдал регионам и премьер-министр Михаил Мишустин.
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