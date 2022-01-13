Генсек ОДКБ объявил о финале миротворческой миссии в Казахстане

Миротворческие силы Организации Договора коллективной безопасности завершили свою миссию в Казахстане. Об этом объявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.
«Миротворческая операция ОДКБ, проведенная на территории Республики Казахстан по просьбе руководства страны, поэтапно завершается. Созданные единогласным решением Совета коллективной безопасности ОДКБ Коллективные миротворческие силы Организации с честью выполнили поставленные перед ними задачи», — цитирует Станислава Зася официальный сайт ОДКБ.
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Миротворческие силы Организации Договора коллективной безопасности завершили свою миссию в Казахстане. Об этом объявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. «Миротворческая операция ОДКБ, проведенная на территории Республики Казахстан по просьбе руководства страны, поэтапно завершается. Созданные единогласным решением Совета коллективной безопасности ОДКБ Коллективные миротворческие силы Организации с честью выполнили поставленные перед ними задачи», — цитирует Станислава Зася официальный сайт ОДКБ. Новость дополняется.