Генсек ОДКБ объявил о финале миротворческой миссии в Казахстане

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, вдв, десантники, десант, армия, военные, солдаты, марш, военнослужащие, парад, строй, смотр строя
Миротворцы ОДКБ поэтапно завершают свою миссию в Казахстане, заявил Станислав Зась Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

Миротворческие силы Организации Договора коллективной безопасности завершили свою миссию в Казахстане. Об этом объявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

«Миротворческая операция ОДКБ, проведенная на территории Республики Казахстан по просьбе руководства страны, поэтапно завершается. Созданные единогласным решением Совета коллективной безопасности ОДКБ Коллективные миротворческие силы Организации с честью выполнили поставленные перед ними задачи», — цитирует Станислава Зася официальный сайт ОДКБ.

Новость дополняется.

Миротворческие силы Организации Договора коллективной безопасности завершили свою миссию в Казахстане. Об этом объявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. «Миротворческая операция ОДКБ, проведенная на территории Республики Казахстан по просьбе руководства страны, поэтапно завершается. Созданные единогласным решением Совета коллективной безопасности ОДКБ Коллективные миротворческие силы Организации с честью выполнили поставленные перед ними задачи», — цитирует Станислава Зася официальный сайт ОДКБ. Новость дополняется.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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