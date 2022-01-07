Военные Армении и Таджикистана летят в Казахстан на самолетах РФ

07 января 2022 в 17:25 Размер текста - 17 +

Военных из Армении и Таджикистана доставляют в Казахстан в рамках миротворческой миссии Организации Договора коллективной безопасности на российских самолетах. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «Военных Таджикистана из сил ОДКБ доставляют в Казахстан военные самолеты РФ. Ил-76 уже вылетел с аэродрома Гиссар», — цитирует заявление Минобороны РФ РИА «Новости». Также на российских транспортниках в Казахстан отправляют армянских миротворцев, передает РЕН ТВ со ссылкой на военное ведомство. Они направляются в республику для стабилизации и нормализации обстановки. Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев запросил военную помощь ОДКБ для «борьбы с террористической угрозой». В стране со 2 января продолжаются уличные беспорядки, вызванные резким скачком цен на газ для автомобилей. Российские миротворцы уже прибыли в Казахстан и приступили к выполнению задач в рамках миссии ОДКБ. Они взяли под контроль аэропорт Алматы. Операция проводилась совместно с правоохранительными органами Казахстана. Еще двенадцать самолетов Ил-76 и Ан-124 вылетели с подмосковного аэропорта Чкаловский для доставки миротворцев и техники в Алматы и Жетыген, передает RT. В связи с протестами в Казахстане ввели режим чрезвычайной ситуации. В результате беспорядков погибли 18 силовиков, еще 748 пострадали. Ранее вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев заявил, что в Казахстане действуют террористы из стран Ближнего и Среднего Востока, в том числе Афганистана. До этого в Алматы обнаружили тело обезглавленного силовика.