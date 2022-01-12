Власти ЯНАО назвали причину резкого роста заболеваемости COVID

13 января 2022 в 17:20 Размер текста - 17 +

На рост заболеваемости коронавирусом в ЯНАО повлияли праздничные выходные Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Рост количества заболевших коронавирусом в ЯНАО связали с возвращением ямальцев после новогодних праздников в регион. Об этом URA.RU сообщили в окружном департаменте здравоохранения. «Рост заболеваемости ожидаем и связан с несколькими факторами, главный из которых — возвращение большого количества ямальцев, которые выезжали на новогодние праздники в другие регионы. На сегодняшний день эпидемиологическая обстановка на Ямале оценивается как стабильная», — пояснили в пресс-службе ведомства. Ранее сообщалось, что в ЯНАО за сутки в два раза увеличилось количество заболевших.Однако в правительстве отметили, что, на данный момент, в регионе не выявлено заболевших новым штаммом коронавируса «Омикрон». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Рост количества заболевших коронавирусом в ЯНАО связали с возвращением ямальцев после новогодних праздников в регион. Об этом URA.RU сообщили в окружном департаменте здравоохранения. «Рост заболеваемости ожидаем и связан с несколькими факторами, главный из которых — возвращение большого количества ямальцев, которые выезжали на новогодние праздники в другие регионы. На сегодняшний день эпидемиологическая обстановка на Ямале оценивается как стабильная», — пояснили в пресс-службе ведомства. Ранее сообщалось, что в ЯНАО за сутки в два раза увеличилось количество заболевших.Однако в правительстве отметили, что, на данный момент, в регионе не выявлено заболевших новым штаммом коронавируса «Омикрон».