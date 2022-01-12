12 января 2022
11 января 2022

Власти ЯНАО назвали причину резкого роста заболеваемости COVID

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На рост заболеваемости коронавирусом в ЯНАО повлияли праздничные выходные Фото:
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Коронавирус COVID-19

Рост количества заболевших коронавирусом в ЯНАО связали с возвращением ямальцев после новогодних праздников в регион. Об этом URA.RU сообщили в окружном департаменте здравоохранения.

«Рост заболеваемости ожидаем и связан с несколькими факторами, главный из которых — возвращение большого количества ямальцев, которые выезжали на новогодние праздники в другие регионы. На сегодняшний день эпидемиологическая обстановка на Ямале оценивается как стабильная», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО за сутки в два раза увеличилось количество заболевших.Однако в правительстве отметили, что, на данный момент, в регионе не выявлено заболевших новым штаммом коронавируса «Омикрон».

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Рост количества заболевших коронавирусом в ЯНАО связали с возвращением ямальцев после новогодних праздников в регион. Об этом URA.RU сообщили в окружном департаменте здравоохранения. «Рост заболеваемости ожидаем и связан с несколькими факторами, главный из которых — возвращение большого количества ямальцев, которые выезжали на новогодние праздники в другие регионы. На сегодняшний день эпидемиологическая обстановка на Ямале оценивается как стабильная», — пояснили в пресс-службе ведомства. Ранее сообщалось, что в ЯНАО за сутки в два раза увеличилось количество заболевших.Однако в правительстве отметили, что, на данный момент, в регионе не выявлено заболевших новым штаммом коронавируса «Омикрон».
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