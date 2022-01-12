В ЯНАО за сутки почти в два раза выросло число заболевших COVID

На Ямале за сутки прирост заболевших коронавирусом увеличился почти в два раза — с 37 до 64 человек. Это следует из статистики, опубликованной в официальном telegram-канале властей региона.
«В Ямало-Ненецком автономном округе на 13 января плюс 64 случая заболевания коронавирусом. Из них — 58 в муниципальных образованиях и 6 на месторождениях», — говорится в сообщении.
Кроме того, в тяжелом состоянии сейчас находится 21 ямалец, а 14 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Также отмечается, что за сутки никто не умер.
Ранее в регионе продлили все ограничения, связанные с пандемией коронавируса. До 31 марта жители ЯНАО также должны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим, предоставлять QR-коды при входе в общественные заведения.
На Ямале за сутки прирост заболевших коронавирусом увеличился почти в два раза — с 37 до 64 человек. Это следует из статистики, опубликованной в официальном telegram-канале властей региона. «В Ямало-Ненецком автономном округе на 13 января плюс 64 случая заболевания коронавирусом. Из них — 58 в муниципальных образованиях и 6 на месторождениях», — говорится в сообщении. Кроме того, в тяжелом состоянии сейчас находится 21 ямалец, а 14 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Также отмечается, что за сутки никто не умер. Ранее в регионе продлили все ограничения, связанные с пандемией коронавируса. До 31 марта жители ЯНАО также должны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим, предоставлять QR-коды при входе в общественные заведения.