12 января 2022
11 января 2022

В ЯНАО за сутки почти в два раза выросло число заболевших COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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В основном все заболевшие коронавирусом не являются вахтовиками Фото:
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Коронавирус COVID-19

На Ямале за сутки прирост заболевших коронавирусом увеличился почти в два раза — с 37 до 64 человек. Это следует из статистики, опубликованной в официальном telegram-канале властей региона.

«В Ямало-Ненецком автономном округе на 13 января плюс 64 случая заболевания коронавирусом. Из них — 58 в муниципальных образованиях и 6 на месторождениях», — говорится в сообщении.

Кроме того, в тяжелом состоянии сейчас находится 21 ямалец, а 14 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Также отмечается, что за сутки никто не умер.

Ранее в регионе продлили все ограничения, связанные с пандемией коронавируса. До 31 марта жители ЯНАО также должны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим, предоставлять QR-коды при входе в общественные заведения.

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На Ямале за сутки прирост заболевших коронавирусом увеличился почти в два раза — с 37 до 64 человек. Это следует из статистики, опубликованной в официальном telegram-канале властей региона. «В Ямало-Ненецком автономном округе на 13 января плюс 64 случая заболевания коронавирусом. Из них — 58 в муниципальных образованиях и 6 на месторождениях», — говорится в сообщении. Кроме того, в тяжелом состоянии сейчас находится 21 ямалец, а 14 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Также отмечается, что за сутки никто не умер. Ранее в регионе продлили все ограничения, связанные с пандемией коронавируса. До 31 марта жители ЯНАО также должны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим, предоставлять QR-коды при входе в общественные заведения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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