Мамы детей-диабетиков восьмой день пикетируют депздрав Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Кургана Любовь Екимова 14 января вышла к зданию областного департамента здравоохранения на очередной одиночный пикет, которые организуют мамы детей-диабетиков. От лица единомышленниц она назвала условие, при котором серия пикетов жительниц города прекратится, передает корреспондент URA.RU.

«Мы хотим, чтобы для детей-диабетиков закупили системы непрерывного мониторинга уровня сахара в крови, чтобы мы не кололи детям пальцы по 15-20 раз в день. Чтобы мы могли раз в 14 дней поставить датчик и видеть сахар в крови ребенка каждые пять минут. Я сегодня не спала ночь, потому что у ребенка уровень сахара был — 2, при норме 5,5. Если бы не было у меня мониторинга, ребенок мог бы и не проснуться», — рассказала Любовь Екимова.

Расходы на систему непрерывного мониторинга составляют порядка девяти тысяч рублей в месяц на ребенка. По словам матери-одиночки, для семей это большая сумма.

Мамы детей-диабетиков проводят уже восьмой пикет. В 2021 году пикеты проходили возле здания областного правительства, а в 2022 году активисты стали проводить акции у здания депздрава. 11 января замгубернатора Лариса Кокорина увидела участницу пикета и заявила, что та добивается результата «не теми методами». Позже Кокорина извинилась перед женщиной. Курганский депутат Яков Сидоров показал систему, из-за которой родители детей-инвалидов выходят на пикеты, и призвал областные власти найти деньги, чтобы не мучить детей. Ранее власти объяснили, что по этой проблеме несколько раз писали в Минздрав РФ.

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