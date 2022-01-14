Свердловская радиостанция разнесла пресс-конференцию губернатора

14 января 2022 в 21:39 Размер текста - 17 +

Большая пресс-конференция Евгения Куйвашева прошла 13 декабря Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Журналисты радиостанции «Комсомольская правда — Екатеринбург», состоящей в партнерских отношениях со свердловским департаментом информполитики, раскритиковали большую пресс-конференцию губернатора Евгения Куйвашева. Ведущие шоу «Отдельная тема» Александр Цариков и Павел Филиппов сочли ответы главы региона на ряд вопросов невнятными, а шутки — неуместными. «Губернатору задали вопрос о падении уровня жизни у людей в регионе. Прелестно, особенно эта его [ответная] реплика: „Это жизнь“. „Товарищ губернатор, у нас, знаете, прожиточный минимум вот такой, а денег не хватает… — Ну, это жизнь“. Или „Слушайте, я не могу ребенка в сад устроить… — Это жизнь“. Понятно, что „это жизнь“, но это не ответ на вопрос», — высказались ведущие. Они также вспомнили, что Куйвашева спрашивали об уровне преступности в Екатеринбурге. Задавая вопрос, журналистка заявила, что у нее и ее коллег есть ощущение, что на улицах города стало опасно, особенно в ночное время. Начиная отвечать, губернатор в шутку предложил им повесить больше лампочек у редакции. «Журналисты задали вопрос, а он посоветовал им вкрутить лампочку. Чего? Чтобы что не происходило? Чтобы барабашки не хулиганили? Как это поможет?» — возмутились на радио. Директор «КП — Екатеринбург» Алексей Двизов заявил URA.RU, что «Отдельная тема» — авторская программа, и с политикой радиостанции мнение ведущих может расходиться. «Их оценка абсолютно субъективна. Я сам, честно говоря, не услышал ничего, что было бы оскорбительным, не дай бог, или негативным с точки зрения отношения к губернатору», — прокомментировал Двизов. Большая пресс-конференция Куйвашева прошла 13 января. В течение трех часов губернатор общался с журналистами и ответил на 68 вопросов. Глава региона сделал заявление о будущем QR-кодов в торговых центрах, раскрыл планы на вторую ветку метро в Екатеринбурге, анонсировал перестановки в своей команде и объяснил URA.RU, почему пока не готов объявить о выдвижении на новый срок. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Журналисты радиостанции «Комсомольская правда — Екатеринбург», состоящей в партнерских отношениях со свердловским департаментом информполитики, раскритиковали большую пресс-конференцию губернатора Евгения Куйвашева. Ведущие шоу «Отдельная тема» Александр Цариков и Павел Филиппов сочли ответы главы региона на ряд вопросов невнятными, а шутки — неуместными. «Губернатору задали вопрос о падении уровня жизни у людей в регионе. Прелестно, особенно эта его [ответная] реплика: „Это жизнь“. „Товарищ губернатор, у нас, знаете, прожиточный минимум вот такой, а денег не хватает… — Ну, это жизнь“. Или „Слушайте, я не могу ребенка в сад устроить… — Это жизнь“. Понятно, что „это жизнь“, но это не ответ на вопрос», — высказались ведущие. Они также вспомнили, что Куйвашева спрашивали об уровне преступности в Екатеринбурге. Задавая вопрос, журналистка заявила, что у нее и ее коллег есть ощущение, что на улицах города стало опасно, особенно в ночное время. Начиная отвечать, губернатор в шутку предложил им повесить больше лампочек у редакции. «Журналисты задали вопрос, а он посоветовал им вкрутить лампочку. Чего? Чтобы что не происходило? Чтобы барабашки не хулиганили? Как это поможет?» — возмутились на радио. Директор «КП — Екатеринбург» Алексей Двизов заявил URA.RU, что «Отдельная тема» — авторская программа, и с политикой радиостанции мнение ведущих может расходиться. «Их оценка абсолютно субъективна. Я сам, честно говоря, не услышал ничего, что было бы оскорбительным, не дай бог, или негативным с точки зрения отношения к губернатору», — прокомментировал Двизов. Большая пресс-конференция Куйвашева прошла 13 января. В течение трех часов губернатор общался с журналистами и ответил на 68 вопросов. Глава региона сделал заявление о будущем QR-кодов в торговых центрах, раскрыл планы на вторую ветку метро в Екатеринбурге, анонсировал перестановки в своей команде и объяснил URA.RU, почему пока не готов объявить о выдвижении на новый срок.