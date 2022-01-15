Жириновский заявил о смерти Назарбаева

Владимир Жириновский считает, что Нурсулан Назарбаев не мог спрятаться на время протестов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев давно умер, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Политик исключает вариант того, что бывший глава республики мог спрятаться во время протестов.

«Я думаю, умер давно. Давно умер и похоронили. Так тихо спрятаться, ничего не говорить и быть живым? Это исключается. Тем более что сразу был арестован председатель комитета государственной безопасности», — заявил Владимир Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда».

Политик считает, что от Назарбаева могли избавиться, потому что против него ополчился народ. Жириновский привел в пример генерального секретаря ЦК Народно-демократической партии Афганистана Нур Мохаммада Тараки, который был свергнут после кратковременного правления в 1979 году и тайно убит. «Там — Восток. Это — немедленная смерть», — заявил лидер ЛДПР.

После начала протестов в Казахстане президент республики Касым-Жомарт Токаев сместил Назарбаева с должности главы Совета безопасности. Затем местные СМИ сообщили, что бывший глава государства покинул страну вместе с дочерьми. Экс-советник Назарбаева Ермухамет Ертысбаев опроверг эти слухи. По его словам, елбасы находится в столице Казахстана Нур-Султане. По мнению Ертысбаева, Назарбаев тяжело болен — иначе он бы давно обратился к народу.

Беспорядки в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на сжиженный газ. Токаев ввел на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации и обратился за помощью к Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ). По информации МИД Казахстана, в протестах были замечены люди, которые ранее воевали в горячих точках на стороне радикальных исламистов. В республику для «преодоления террористической угрозы» прибыли военные из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана.

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