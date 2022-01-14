Жительницу Куртамыша обманули на 600 тысяч с компенсацией за БАДы

50-летней женщине пообещали вернуть средства за некачественные БАДы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жительница Куртамыша (Курганская область) отдала почти 600 тысяч рублей мошенникам, которые пообещали ей оформить компенсацию за биологически активные добавки, приобретенные ранее. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. 50-летняя женщина взяла несколько кредитов в банке, чтобы оплатить «услуги» злоумышленников.

«В декабре минувшего года ей позвонили и, назвав по имени и отчеству, предложили получить компенсацию за якобы некачественные биологически активные добавки, приобретенные ею ранее. Незнакомка заверила, что недобросовестные продавцы БАДов задержаны и ей полагается „сертификат на возврат денег“ за некачественный товар», — сообщается на официальном сайте УМВД по Курганской области.

Злоумышленники заявили, что женщина должна оформить страховку и оплатить услуги курьера. После получения первой суммы они предложили жертве «сертификат» на более крупную сумму и вновь попросили перечислить деньги. В общей сложности женщина совершила 10 переводов на неизвестные счета. Общая сумма ущерба составила 592 тысячи рублей.

Не дождавшись обещанных «сертификатов», жительница Куртамыша обратилась в полицию. В УМВД по Курганской области призвали граждан быть бдительными. Любое предложение о компенсации за некачественный товар с оплатой страховок и других сопутствующих расходов — это явный признак мошенничества.

В октябре 2021 года пенсионер из Каргапольского района Курганской области перевел телефонным мошенникам 400 тысяч рублей. Ему пообещали компенсировать расходы на лекарства. Мошенники звонили пенсионеру под видом сотрудников правоохранительных органов, суда и адвокатуры и под разными предлогами убеждали перечислить деньги.

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