Mash: задержанный дагестанец попытался оправдать свое поведение

17 января 2022 в 06:45 Размер текста - 17 +

Шугаиб Болатукаев обвинил пассажиров в нацизме Фото: Илья Московец © URA.RU Задержанный за угрозы бить русских уроженец Дагестана Шугаиб Болатукаев оправдал свое поведение нацизмом со стороны пассажиров автобуса. Об этом стало известно из его видеообращения. «Те люди, которые сидели в автобусе — это были настоящие нацисты. Они начали оскорблять религию, нацию», — заявил Болатукаев в видео, которое опубликовал telegram-канал Mash. По словам 29-летнего Болатуеаева, когда он собирался выходить из автобуса, двери открылись и тут же закрылись. Пассажир попросил водителя открыть двери, так как автобус еще не тронулся с места. Тот на просьбу не отреагировал, поэтому Шугаиб Болатукаев подошел к нему сам. По словам уроженца Дагестана, когда он приблизился к водителю, тот назвал его «чуркой». Болатукаев ему ответил, что тот «не мужчина», после чего пассажиры автобуса стали оскорблять мусульман. В ответ на этническую травлю задержанный начал обвинять пассажиров в нацизме и угрожать им расправой. Гражданин Дагестана утверждает, что не хотел задеть русских. Он хотел задеть «нацистов». Ранее стало известно, что уроженец Дагестана устроил скандал в общественном транспорте. Глава Дагестана Сергей Меликов посчитал такое поведение недопустимым. В отношении молодого человека завели уголовное дело. Позже 29-летний мужчина был задержан. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Задержанный за угрозы бить русских уроженец Дагестана Шугаиб Болатукаев оправдал свое поведение нацизмом со стороны пассажиров автобуса. Об этом стало известно из его видеообращения. «Те люди, которые сидели в автобусе — это были настоящие нацисты. Они начали оскорблять религию, нацию», — заявил Болатукаев в видео, которое опубликовал telegram-канал Mash. По словам 29-летнего Болатуеаева, когда он собирался выходить из автобуса, двери открылись и тут же закрылись. Пассажир попросил водителя открыть двери, так как автобус еще не тронулся с места. Тот на просьбу не отреагировал, поэтому Шугаиб Болатукаев подошел к нему сам. По словам уроженца Дагестана, когда он приблизился к водителю, тот назвал его «чуркой». Болатукаев ему ответил, что тот «не мужчина», после чего пассажиры автобуса стали оскорблять мусульман. В ответ на этническую травлю задержанный начал обвинять пассажиров в нацизме и угрожать им расправой. Гражданин Дагестана утверждает, что не хотел задеть русских. Он хотел задеть «нацистов». Ранее стало известно, что уроженец Дагестана устроил скандал в общественном транспорте. Глава Дагестана Сергей Меликов посчитал такое поведение недопустимым. В отношении молодого человека завели уголовное дело. Позже 29-летний мужчина был задержан.