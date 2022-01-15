Родственники Назарбаева лишились постов в госкомпаниях

Кайрат Шарипбаев и Димаш Досанов получили свои посты в госомпаниях после женитьбы на дочерях Нурсултана Назарбаева (на фото) Фото: Официальный сайт Президента России

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

Зятья бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева лишились ключевых должностей в национальных компаниях. Так, муж Дариги Назарбаевой Кайрат Шарипбаев покинул пост председателя правления QazaqGaz. Супруг Алии Назарбаевой Димаш Досанов был уволен с должности генерального директора «КазТрансОйл».

«В соответствии с решением совета директоров АО „Национальная компания QazaqGaz“ от 14 января 2022 года досрочно прекращены полномочия Шарипбаева К.К. в качестве председателя правления. В соответствии с решением совета директоров АО „КазТрансОйл“ от 14 января 2022 года досрочно прекращены полномочия Досанова Д. Г. в качестве генерального директора», — сообщается на официальном сайте холдинга «Самрук-Казына», одной из «дочек» которого принадлежат QazaqGaz и «КазТрансОйл».

По данным пресс-центра холдинга, Шарипбаев и Досанов сами подали заявление на увольнение. Они получили свои высокие посты вскоре после женитьбы на дочерях Назарбаева.

Шарипбаева называют мужем старшей дочери Назарбаева, экс-председателя верхней палаты парламента Казахстана Дариги Назарбаевой. Он возглавил правление QazaqGaz в ноябре 2020 года. До этого, с 2001 года, он занимал пост заместителя генерального директора компании по маркетингу. Ранее, с 1985-го, Шарипбаев работал в бизнес-структурах Алматы.

Досанов получил пост гендиректора «КазТрансОйл» в 2016 году, вскоре после женитьбы на младшей дочери Назарбаева Алие. Начинал карьеру при аппарате акима Медеуского района Алматы.

После начала протестов в Казахстане Назарбаева сместили с должности главы Совбеза. Местные СМИ сообщили, что первый президент Казахстана покинул страну вместе с дочерьми. Пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай заявил, что елбасы находится в Нур-Султане.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Причиной стал резкий скачок цен на сжиженный газ. Правительство Казахстана в полном составе ушло в отставку. Президент Казахстана Касым-Жомар Токаев ввел чрезвычайное положение на всей территории страны и обратился за военной помощью к Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ). По информации МИД Казахстана, в протестах были замечены сторонники радикальных исламистов. В республику для «преодоления террористической угрозы» прибыли миротворцы из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана.

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