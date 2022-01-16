16 января 2022

Зять Назарбаева лишился высокого поста

© Служба новостей «URA.RU»
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Назарбаев, назарбаев нурсултан
Муж средней дочери Нурсултана Назарбаева покинул пост главы президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

Зять экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Тимур Кулибаев покинул пост главы президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». Об этом заявил сам Кулибаев, обратившись к к членам президиума.

«Уважаемые коллеги! С сегодняшнего дня я решил сложить с себя полномочия избранного председателя президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», — говорится в обращении Кулибаева от 17 января. Цитату приводит Forbes. Причины ухода с поста он не уточняет.

Кулибаев является мужем средней дочери Назарбаева Динары. Супруги входят в список богатейших людей в Казахстане по версии Forbes.

В начале января 2022 года в Казахстане начались протесты из-за роста цен на сжиженный газ. Они переросли в уличные беспорядки. Президент Казахстана Касым-Жомар Токаев ввел чрезвычайное положение на всей территории страны и обратился за военной помощью к Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ). По информации МИД Казахстана, в протестах были замечены сторонники радикальных исламистов. Беглый казахский банкир, проживающий во Франции, Мухтар Аблязов, заявил, что беспорядками в Казахстане руководили с Украины, пишет RT.

Во время протестов Токаев отправил правительство в отставку, а многие родственники Назарбаева лишились ключевых должностей в национальных компаниях. Сам Назарбаев ни разу не комментировал ситуацию в стране, передает телеканал 360. Его местоположение неизвестно.

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Зять экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Тимур Кулибаев покинул пост главы президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». Об этом заявил сам Кулибаев, обратившись к к членам президиума. «Уважаемые коллеги! С сегодняшнего дня я решил сложить с себя полномочия избранного председателя президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», — говорится в обращении Кулибаева от 17 января. Цитату приводит Forbes. Причины ухода с поста он не уточняет. Кулибаев является мужем средней дочери Назарбаева Динары. Супруги входят в список богатейших людей в Казахстане по версии Forbes. В начале января 2022 года в Казахстане начались протесты из-за роста цен на сжиженный газ. Они переросли в уличные беспорядки. Президент Казахстана Касым-Жомар Токаев ввел чрезвычайное положение на всей территории страны и обратился за военной помощью к Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ). По информации МИД Казахстана, в протестах были замечены сторонники радикальных исламистов. Беглый казахский банкир, проживающий во Франции, Мухтар Аблязов, заявил, что беспорядками в Казахстане руководили с Украины, пишет RT. Во время протестов Токаев отправил правительство в отставку, а многие родственники Назарбаева лишились ключевых должностей в национальных компаниях. Сам Назарбаев ни разу не комментировал ситуацию в стране, передает телеканал 360. Его местоположение неизвестно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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