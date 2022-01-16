Зять Назарбаева лишился высокого поста

17 января 2022 в 08:35 Размер текста - 17 +

Зять экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Тимур Кулибаев покинул пост главы президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». Об этом заявил сам Кулибаев, обратившись к к членам президиума. «Уважаемые коллеги! С сегодняшнего дня я решил сложить с себя полномочия избранного председателя президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», — говорится в обращении Кулибаева от 17 января. Цитату приводит Forbes. Причины ухода с поста он не уточняет. Кулибаев является мужем средней дочери Назарбаева Динары. Супруги входят в список богатейших людей в Казахстане по версии Forbes. В начале января 2022 года в Казахстане начались протесты из-за роста цен на сжиженный газ. Они переросли в уличные беспорядки. Президент Казахстана Касым-Жомар Токаев ввел чрезвычайное положение на всей территории страны и обратился за военной помощью к Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ). По информации МИД Казахстана, в протестах были замечены сторонники радикальных исламистов. Беглый казахский банкир, проживающий во Франции, Мухтар Аблязов, заявил, что беспорядками в Казахстане руководили с Украины, пишет RT. Во время протестов Токаев отправил правительство в отставку, а многие родственники Назарбаева лишились ключевых должностей в национальных компаниях. Сам Назарбаев ни разу не комментировал ситуацию в стране, передает телеканал 360. Его местоположение неизвестно.