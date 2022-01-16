Пермский эпидемиолог назвала условие победы над «Омикроном»

«Омикрон» отступит, если будет привито 80% населения, считает специалист Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

«Омикрон» завершит пандемию Covid-19. Такой прогноз дала на заседании оперштаба по противодействию распространения коронавирусу в Пермском крае 17 января заведующая кафедрой эпидемиологии и гигиены Пермского медуниверситета Ирина Фельдблюм. Однако, по ее словам, для этого необходимо, чтобы 70-80% населения было вакцинировано.

«Если у жителей края будет высокая невосприимчивость к вирусу (иммунитет — ред.), то вирус сохранит низкий патогенный потенциал. Заболеваемость вырастет в четыре раза, будет высокая загруженность амбулаторно-поликлинического звена. Смертность будет расти пропорционально росту заболеваемости. Но, в принципе, при данном сценарии на „Омикроне“ должна завершиться наша пандемия», — заявила Фельдблюм. Она добавила: это не значит, что упомянутое случится в апреле. По ее словам, подъемы заболеваемости будут, но не столь серьезные.

Эпидемиолог предостерегла, что если вакцинировано будет 40-50% жителей, то ситуация будет развиваться по второму сценарию. Вирус будет циркулировать между привитыми и непривитыми и увеличит свою патогенность. «И тогда мы увидим увеличение доли госпитализаций, увеличение заболеваемости привитых, потому что вирус будет пробивать эту защиту. И что самое неприятное: расслоение популяции на восприимчивых и невосприимчивых — это хорошие условия для мутации вируса», — рассказала Ирина Фельдблюм.

В Пермском крае привито 56,6% жителей (без учета ревакцинации), сообщила на этом же мероприятии глава регионального минздрава Анастасии Крутень. Вместе с ревакцинированными этот показатель составляет 69,7%. Ранее Дмитрий Махонин призвал правительство подготовиться к возможному всплеску заболеваемости коронавирусом. Он поручил минздраву совместно с минфином проработать дополнительные предложения по подготовке медучреждении к волне заболеваемости. Министерство здравоохранения пообещало развернуть для борьбы с новым штаммом максимальное количество коек за весь период пандемии. Сразу после выхода с новогодних каникул в Пермском крае зафиксировали резкое увеличение подтвержденных случаев коронавируса. По прогнозу Анастасии Крутень в феврале—марте количество заболевших превысит пиковые значения октября-ноября 2021 года в четыре раза.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам