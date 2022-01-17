Согласно рейтингу, лучшим курганским вузом стал КГУ, занявший 21 место из 25 Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Три крупнейших вуза Курганской области заняли одни из последних мест в рейтинге вузов УрФО за 2021 год, подготовленных ООО «РАЭКС-Аналитика». Пилотная версия локальных рейтингов высших учебных заведений (по округам) опубликована на сайте компании.

По данным «РАЭКС-Аналитика», лучшим вузом региона стал Курганский госуниверситет (КГУ), который занял 21 место в УрФО из 25 (21 место в рейтинге «Образование», 25 место в рейтинге «Наука», 12 место в рейтинге «Общество»). Шадринский государственный педагогический университет (ШГПУ) занял 24 место («Образование» — 25 место, «Наука» — 23 место, «Общество» — 14 место). Курганская государственная сельскохозяйственная академия (КГСХА) заняла 25 место («Образование» — 23 место, «Наука» — 17 место, «Общество» — 25 место).

«В лонг-лист были включены все вузы РФ без учета филиалов, за исключением образовательных учреждений, имеющих особую специфику. Из перечня были исключены вузы, соответствующие одному или нескольким условиям, из-за которых корректное сопоставление с другими вузами невозможно», — отмечают в «РАЭКС-Аналитика».

В частности, в рейтинг не вошли вузы с доминирующей специализацией в области культуры, искусства, спорта, религии, подготовки сотрудников силовых структур. Места распределялись на основании итоговых баллов по трем рейтинговым факторам: «Образование» (вес 45%), «Наука» (вес 25%) и «Общество» (вес 30%). При подготовке рейтинга использовали данные Минобрнауки РФ, провайдера библиометрических данных Clarivate Analytics, сайтов студенческих состязаний «Я — профессионал» и «Молодые профессионалы», Всероссийских универсиад, соцсетей, компании веб-аналитики Alexa, системы мониторинга и анализа СМИ, а также соцмедиа «СКАН-Интерфакс».

Ранее URA.RU сообщало, что курганские власти хотят объединить КГУ и КГСХА, чтобы создать в регионе опорный вуз. Сейчас этот вопрос находится в стадии проработки.

Курганские вузы оказались на последних местах рейтинга Скрин: сайт RAEX Rating Review

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам